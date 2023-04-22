TiKTok'ta fırtına gibi esen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: 14 Mayıs akşamı ne yapacağınızı iyi düşünün

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabında yayınladığı videoyla 'manifest yaptı': "Gençler, 14 Mayıs akşamında ne yapacağınızı şimdiden iyi düşünün. Artık kamyonet kasasında gezerek kutlama mı yaparsınız, yoksa hoparlörden son ses şarkılar açıp dans mı edersiniz orası size kalmış."

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok üzerinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Ana muhalefet partisi lideri, sosyal medyada trend olan 'manifest' akımına katıldı ve şöyle seslendi:

"Gençler, 14 Mayıs akşamında ne yapacağınızı şimdiden iyi düşünün. Artık kamyonet kasasında gezerek kutlama mı yaparsınız, yoksa hoparlörden son ses şarkılar açıp dans mı edersiniz orası size kalmış. Size söz veriyorum. Güzel ülkemize yine baharlar gelecek ve 14 Mayıs akşamında bu başarımızı hep beraber kutlayacağız. Haydi bakalım. Aldım verdim, kabul ettim. Oldu."

'MANİFEST' NEDİR?

Özellikle genç yaştaki kullanıcılar, gönlünden geçen dileklerin gerçekleşmesi için "aldım, kabul ettim, oldu" kalıbını kullanıyorlar. Kimileri buna, '777' sayısını ve 'yıldız' emojisini de ekliyor.

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Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu
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