Dudak uçuklattı: Milletvekili adayları ortalama ne kadar harcıyor?

Milletvekili adaylarının seçim kampanyası için 500 bin liradan başlayan ve 10 milyon liraya kadar çıkan bütçe ayırdıkları ifade ediliyor. Seçim bölgelerinde gezen adaylardan köyüne 'sandalye' isteyen de evlenmek için 'eş' bulunmasını isteyen de var.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre; adayların yaptıkları harcama listesinde seçim bürosu kiralama, el ilanı, afiş, broşür, kartvizit, billboard süsleme, bayrak, raket, poster, otobüs veya minibüs kiralama, otobüs giydirme, fotoğraf, video çekimi, tanıtım videoları, mazot gideri, yerel veya ulusal medyada reklam maliyetleri yer alıyor.

Adayların harcama listesinde çay ve kahve masrafı da var. Kahvehanelere giden adaylar, salonda olan vatandaşa çay, kahve, yemek ısmarlıyor.

'10 MİLYON LİRA HARCAYAN DA VAR'

Bir aday, "Yapılan harcama bütçeyle ilgili. 100 bin lira harcayan da 500 bin lira harcayan da var. Bütçesine göre 1 milyon, 5 milyon harcar. 10 milyon lira harcayan da var. Bütçesine ve seçim bölgesine göre değişiyor. Beş otobüs kiralar, ilçe ilçe günlük dolaştırır, televizyonlara, bilboardlara reklam verir, 10 milyon da harcar. Önü açık" dedi.

Adaylar en çok iş talepleri alıyor. Yol parası isteyenlerin yanı sıra telefon, tablet isteyenler de oluyor. Borcu için para talep edenlerin dışında evlenmek için yardım isteyenler de çıkıyor" diyor.

'BÜTÇEM YOK, AYAKLARIMA GÜVENİYORUM'

Seçim kampanyası için çok sınırlı bütçe ayıran adaylar da var. Sınırlı bütçe ayıran adaylar sadece el broşürü için harcama yapıyor. Kendi sosyal medya hesaplarından mesajlarını veriyor, vatandaşla bire bir görüşüyor. Bu yolu seçen bir aday, “Benim bütçem yok. Ayaklarıma güveniyorum. Kapı kapı dolaşıyorum. El broşürü bastırıyorum” dedi.