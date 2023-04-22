Kılıçdaroğlu - 'Memur Teoman' buluşması: Detaylar ortaya çıktı, herkesten gizlenen ziyaret nasıl gerçekleşti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde 17 Aralık operasyonunun ardından internete sızdırılan tapelerde rüşvet almayı ısrarla reddettiği ortaya çıkan ve kamuoyunda o günden beri 'Memur Teoman' olarak anılan Teoman Coşkun Dudak'la bir araya geldi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün aktardığına göre ana muhalefet partisi lideri, Dudak'la uzun süredir görüşmek istiyordu. Bunun için CHP İzmir Milletvekili ve Gümrüklerden Sorumlu Başdanışmanı Mahir Polat'a, bu görüşmenin sessiz-sedasız yapılması için çalışmasını istedi.

'Memur Teoman', Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı; ancak kızakta olduğu, kendisine görev verilmediği, sekterinin bile bulunmadığı belirtiliyor.

AYAĞINA GİTMEK İSTEDİ

Kılıçdaroğlu'na, bürokraside geçmişe dönük yolsuzluk dosyalarının izlerinin silinmeye çalışıldığı, seçim yaklaştıkça imhaların daha da arttığı yolunda bilgiler ulaştı.

Bu konuda açıklama yapan ve memurların bu suça ortak olmaması uyarısında bulunan Kılıçdaroğlu, 'Memur Teoman'ı ziyaret etmek istedi. Başdanışmanı Mahir Polat'a, ziyaretin Dudak'ın makamında olmasını istediğini söyledi.

Polat, Memur Teoman'ın makamına gitti ve bunu iletti. Kılıçdaroğlu'nun dürüst bir memurun ayağına gitmek istemesi, dürüst memurlara da yolsuzluk belgelerini karartmaya çalışanlara da önemli bir mesaj olacaktı.

Gazeteci Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

'ONUR DUYARIM'

"Memur Teoman Bey', Kılıçdaroğlu'nun makamına gelmek istemesinden çok büyük onur duyacağını, ancak bunun Bölge Müdürünü zor duruma düşüreceğini belirtti. Dudak ziyaretle ilgili şunları söyledi:

'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dürüst bir kamu görevlisi olduğunu bizim üstatlarımızdan duyuyorduk. Kendisiyle tanışmak da benim için hem onur, hem heyecan verici bir durum. Ziyareti üstlerime bildirmek zorundayım.'

Enver Kök'e bilgi verdi. Kök, ziyaret isteğini Ticaret Bakanlığı'na bildirdi. Kendisine, 'Gelmek istiyorsa siz karşılar, bilgi almak istediği konularda bilgi verirsiniz. Teoman Bey'in görüşmesi uygun olmaz. Teoman Bey o gün makamına gelmesin. Ya geçici bir görevle başka yere gönderin ya da rapor ve ya mazeret izni alsın' bilgisi verildi.

Bu görüşmenin sağlanabilmesi için Dudak bir gün mazeret izni alması önerildi. Osmaniye'de depremde yakınlarını kaybeden Kök, ailesi ile birlikte Osmaniye'ye giderken bakanlıktan arandı, hemen Bölge Müdürlüğü'nek dönmesi istendi. Kök, otomobilinden indi, Konya'dan İzmir'e otobüsle döndü.

KILIÇDAROĞLU UÇAKTA

CHP Genel Başkanı'nın Teoman Dudak'ı evinde ziyaret edeceği basından, parti yöneticilerinden de gizlendi. Özel uçakla yanında Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, koruma müdürü ve iki koruma ile birlikte İzmir'e gelen Kılıçdaroğlu'nun bu gelişi önce herkesten gizlendi. Teoman Dudak'ın Karşıyaka Girne Bulvarında bulunan evine çikolata ve baklava ile gelen Kılıçdaroğlu'nu karşısında gören Teoman Bey ve eşi heyecanlandı.

TEOMAN BEY'İN EVİNDE

Kılıçdaroğlu'nu evinde ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Teoman Bey, 'Sizi tanıyan üstatlardan nasıl bir devlet memuru olduğunuzu duyuyordum. Sizi kendime örnek almış, rehber edinmiş bir bürokratım' dedi.

Kılıçdaroğlu da 'Size çok uzun zamandır gelmek istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Ülkemizin dürüst kamu görevlilerine ihtiyacı var. Biz, bunları bulup önemli görevlere getireceğiz' karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin bu ziyarette bulunmamasına özen gösterdi. Sadece ANKA Ajansına, 'CHP milletvekili Mahir Polat önemli bir açıklama yapacak. Canlı yayın aracıyla verilen adrese gelinsin' bilgisi verildi. Polat'ın açıklama yapacağı sanılırken, muhabir ve kameramanın karşısına Kılıçdaroğlu çıktı.

NE OLMUŞTU?

'Memur Teoman' 17 Aralık soruşturması kapsamında Reza Zarrab’ın Rüçhan Bayar ile yaptığı konuşma sonrası gündem olmuştu.

Tapelere göre Zarrab, kendisinden rüşvet almayan Dudak için Bayar’a, "Teoman'a neler yaptım, ne vaatler ne şeyler. Yok yok adam almıyor" diye yakınmıştı. Bu konuşmalardan sonra Dudak, 'memur Teoman' olarak özellikle sosyal medyada adeta fenomen haline gelmişti.

Bu olayın ardından Teoman Coşkun Dudak’ın İstanbul’dan Gaziantep’e tayini çıktı. Dudak sürüldüğü iddialarının doğru olmadığını söyleyerek, "Mevzuat gereği sekiz yılımı tamamladığım için Gaziantep’e tayin edildim. Gaziantep her arkadaşımın gönüllü isteyeceği yerdir" demişti.

Ayrıca Zarrab'ın Gana'dan Türkiye'ye getirdiği 64.5 milyon dolarlık 1.5 ton altın için sahte evrak verildiği, 'memur Teoman'ın tutanağı sayesinde devletin kasasına 57 milyon lira girdiği ortaya çıkmıştı.