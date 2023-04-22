Provokasyona tanık olan gazeteci: Kılıçdaroğlu'nun gözleri doldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın birinci gününde Maraş merkezli iki depremde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman'a gitmiş, ziyaret ettiği mezarlık ve türbede sözlü provakasyona maruz kalmıştı. Mezarlıkta dua okunurken ortaya atılan bir kişi, ana muhalefet partisi liderini hedef alarak, "O Fatiha (suresi) okumayı bilmiyor ki, neden okutuyorsun" diye imama çıkışmıştı.

Son olarak gitmek istediği Adıyaman'ın Kahta ilçesindeyse CHP konvoyunun önünden giden araçlar AKP'liler tarafından tekmelenmişti. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine ziyareti iptal edip Ankara’ya dönme kararı almıştı.

CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun bu kararı 'seçimlere gölge düşürecek durumlar yaşanmasın' diye aldığını belirtmişti.

ANKA muhabiri Tamer Arda Erşin, kişisel Twitter hesabında gün boyu yaşananları şöyle özetledi:

Mezarlıkta yurttaşların normal tepkisi, provokasyona dönüştürüldü. Kim mezarının başına çok kişiyle gelinse öyle bir acıyla tepki gösterirdi, bu provokatörlere zemin hazırladı.





Mezarlıkta Ensar, TÜGVA ve HÜDA PAR’cılar vardı ve bu zemini bekliyordu. Diğer yandan Kılıçdaroğlu’na ilgi nedeniyle izdiham da yaşandı, tepki gösteren kadar seveni de vardı. Türbe ziyareti kesinlikle provoke edildi.

'KONVOYA SALDIRI TAMAMEN ORGANİZEYDİ'

Öncesinde fotoğraf çekilmek istendi, ziyaret sonrasına kaldı ve çıkışta provokatörler devreye girdi. Konvoya saldırı ise tamamen organizeydi, saldırı sonrası yürüyüş bile yapıldı.





Bir gazeteci olarak bugünden hiç unutmayacağım mezarlıkta 'Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?' tepkisi sonrası Kılıçdaroğlu’nun gözlerinin dolması oldu. Yalan değil onu görünce benim de gözlerim doldu."