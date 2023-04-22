Deniz Zeyrek: Erdoğan'ın seçim stratejisini belirleyenler yanılıyorlar

Gazeteci Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka "Sorunları boş verin, şu eserlerimizin muhteşemliğine bakın" gibi mesajlar verdiğini belirterek "Seçim stratejisini belirleyenler, eser siyasetinin işe yarayacağını düşünüyor. Ancak yanılıyorlar" dedi.

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Deniz Zeyrek: Erdoğan'ın seçim stratejisini belirleyenler yanılıyorlar

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 21 yıldır iktidarda bulunan AKP'nin genel başkanı ve mevcut cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlere ilişkin yürüttüğü kampanyanın temelinde bir kez daha 'eser siyasetinin' bulunduğunu belirterek birtakım değerlendirmelerde bulundu. 

"Erdoğan da eski Sovyet ülkeleri ya da Kuzey Kore gibi, halkının derinleşen yoksulluğunu, ülkenin hak, özgürlük ve adalet sorunlarını, tanklarla, savaş gemileriyle, insansız uçaklarıyla, akıllı füzeleriyle, bilumum savaş oyuncaklarıyla, yüksek maliyetli köprülerle, tünellerle otobanlarla, büyük camilerle, havaalanlarıyla örülmüş bir 'eser halısının' altına süpürmeyi tercih ediyor" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Erdoğan da halkına 'sorunları boş verin, şu eserlerimizin muhteşemliğine bakın' mesajı veriyor. Erdoğan'ın seçim stratejisini belirleyenler, eser siyasetinin işe yarayacağını düşünüyor. Ancak yanılıyorlar.

Sovyetler, demir perde nasıl eser siyasetiyle ayakta kalamadıysa, bizim 21 yılın sonunda baskıcı otoriter bir hal alan iktidarımız da beton, rant ve gösteriş anlayışıyla besledikleri 'eser siyasetiyle' varlığını sürdüremeyecek. Zira devletleri canlı tutan eserlerden çok insanlarıdır. İktidarların insanlara değil eserlere yatırım yaptığı rejimlerin yaşama şansı yoktur."

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Recep Tayyip Erdoğan AKP Cumhurbaşkanlığı
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