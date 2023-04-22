'Hatay'da ilginç bir tablo vardı, İmamoğlu sözünü yerine getiriyor'

T24 yazarı Murat Sabuncu, Millet İttifakı'nın 'cumhurbaşkanı yardımcısı' adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bayramın birinci gününde Hatay'da katıldığı çalışmayla ilgili izlenimlerini aktardı.

İmamoğlu'na özellikle kadınlardan ve gençlerden büyük ilgi olduğunu söyleyen Sabuncu, onunla konuşmak, selfie çektirmek isteyenler nedeniyle izdiham yaşandığını belirtti.

Gazeteci, "Aşağıokçular'da düzenlenen ‘Halil İbrahim Sofrası’ buluşmasında ilginç bir tablo da vardı" ifadesini kullandığı yazısında şu bilgileri verdi:

"Alanda İmamoğlu çalışıyordu. Her yere yerleştirilmiş ekranlardan Meral Akşener’in Malatya’da yaptığı konuşma canlı olarak alanda dinletiliyordu. Sofranın kurulduğu çadırda Kemal Kılıçdaroğlu’nun isminin yazıldığı büyük bir platform bulunuyordu. Millet İttifakı’nın önemli isimleri Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için yoğun çalışıyor. Milletvekili seçimleri için farklı yol haritaları var.

İmamoğlu hep 'ittifakın neferi olarak çalışacağım' diyordu seçim süreci başlamadan önce. Bu sözünü yerine getiriyor."

Yazının tamamı.