AKP'nin Bahçelievler'deki seçim bürosuna silahlı saldırı girişimi

AKP'nin Bahçelievler seçim bürosuna silahlı saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz" dedi.

Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum.



Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) April 21, 2023

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI

Bayram dolayısıyla Adıyaman'da bulunan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler de bugün sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştı.