YSK, AKP'nin "Millet İttifakı oy pusulasından çıkarılsın" talebini reddetti

YSK, AKP'nin Millet İttifakı'nın listeden çıkarılması talebiyle yaptığı başvuru birliğiyle reddetti.

YSK, AKP'nin "Millet İttifakı oy pusulasından çıkarılsın" talebini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin Millet İttifakı'nda yer alan 4 siyasi partinin aday listesi vermediği, diğer iki partinin ise bazı illerde liste sunmadığı gerekçesiyle oy pusulasından "Millet İttifakı'nın" çıkarılması ve ittifaktaki her partinin oylarının ayrı ayrı hesaplanması talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

T24'te yer alan habere göre, AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel tarafından yapılan başvuruda "Millet İttifakının Yüksek Seçim Kuruluna sunmuş olduğu ittifak protokolünde 6 siyasi partinin yer aldığı, oy pusulasındaki yerlerinin tespitine istinaden ittifak ve ittifak içerisindeki siyasi partiler için ayrı ayrı kura işlemi yapıldığı, ancak ittifak içerisindeki 4 siyasi partinin aday listesi vermediği, diğer iki partinin ise bazı seçim çevrelerinde aday listesi sunmadığı, buna rağmen ittifak protokolünü değiştirmeye yönelik herhangi bir ek protokol sunmadıkları, ortada geçerliliğini yitirmiş bir protokolün bulunduğu gerekçeleriyle oy pusulalarında Millet İttifakı ibaresi bulunmaması, her siyasi partiye müstakil olarak yer verilmesi, ayrıca baraj hesaplamasının da her bir siyasi parti için ayrı ayrı yapılmalı" denildi.

TALEP REDDEDİLDİ

Talebi değerlendiren YSK ise oy pusulasından Millet İttifakı'nın çıkarılması başvurusunu reddetti. Ysk kararında ise "Her ne kadar Millet İttifakı'na dahil Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi tarafından hiç bir seçim çevresinde aday göstermemiş olsa da, ittifaka dahil diğer partiler olan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin iller toplamının yarısından fazlasında aday göstermiş olması nedeniyle Millet İttifakı'nın devam ettiğine, ittifak protokolünün geçersiz olduğuna ilişkin talebin reddine" ifadelerine yer verildi.

YSK BAŞKANI'NDAN KARŞI OY

AKP'li Özel'in başvurusu 'oy çokluğu' ile reddedildi. YSK Başkanı Ahmet Yener ile birlikte üç üyenin 'karşı oy' kullandığı kararda şu gerekçeye yer verildi: "İttifakın tek üyesi olarak seçime katılan bir siyasi partinin oy pusulasındaki yeri, ad çekme işlemi ile belirlenerek ittifaka yer verilen sırada olması gerekmekle beraber, siyasi parti logosu üzerinde ait olduğu ittifak sütunun da bulunması gerektiği görüşüyle, aksi yönde verilen çoğunluk kararına katılmıyoruz."

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