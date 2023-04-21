Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'nu hedef alan çirkin olaylar bu iktidarın eseridir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Adıyaman'da bugün yapılan saldırı girişimlerini kınadı. "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'nu hedef alan çirkin olaylar bu iktidarın eseridir" diyen Davutoğlu, iktidara; "Cami avlusunda, cenazede siyaset yaparak, kardeşi kardeşe düşman ederek, hedef göstererek ne yapmak istiyorsunuz?" sözleriyle seslendi.

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bugün Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Adıyaman'da üç farklı provokasyona maruz kaldı. Mezarlık ziyaretinde ve ardından türbe ziyaretinde sözlü saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'nun konvoyu Kahta'da tekmelenince, geziyi iptal etmek zorunda kaldı.

Bugün yaşanan saldırılara Davutoğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "Samimi müslümanlar insanların camiye gelmesinden, sahabe türbesini ziyaret etmesinden ve Fatiha okumasından mutlu olurlar" diyen Davutoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ey iktidar sahipleri, cami avlusunda, cenazede siyaset yaparak, kardeşi kardeşe düşman ederek, hedef göstererek ne yapmak istiyorsunuz? Bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan çirkin olaylar bu iktidarın eseridir.

Samimi müslümanlar insanların camiye gelmesinden, sahabe türbesini ziyaret etmesinden ve Fatiha okumasından mutlu olurlar. Kem sözle ve hakaretle güçlerini korumak isteyenler ise insanları dinden ve ibadetten soğutur. Hiç bir iktidar gücü bu vebalin ağır yükünden kurtulamaz."