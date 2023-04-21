Başak Demirtaş, Batman'da konuştu: Selahattin sizlere, özellikle gençlere çok güveniyor

Yeşil Sol Parti'nin Batman'daki bayramlaşma programında konuşan Başak Demirtaş, "Selahattin hep Batman'ı övgü ile anlatıyor. Selahattin sizlere güveniyor, özellikle gençlere çok güveniyor" dedi.

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Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Batman İl Örgütü tarafından düzenlenen bayramlaşma programı yoğun katılımla mitinge dönüştü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan seçim lokalinde gerçekleşen bayramlaşma programına HDP Kadın Meclis Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, Batman milletvekili adayları Zeynep Oduncu, Ekrem Baran, Mehmet Rüştü Tiryaki, TJA, Barış Anneleri Meclisi ve cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş katıldı. 

Bayramlaşma programında konuşan Başak Demirtaş, "Bu kadar baskı ve eziyete rağmen Batman tek bir adım geri atmadı ve her seferinde rekor oranda iradesini ortaya koyuyor. 14 Mayıs günü geliyor, bütün bu yaşananlar için hesap sorma vakti geliyor. Partimiz yalanlara ve tehditlere asla kanmaz, kim hangi kirli oyunu oynarsa oynasın Batman haklı bu seçimde 5 tane vekilini Meclis’e gönderecek. Sizlere hem Selahattin'in hem de Selçuk başkanının Edirne Cezaevi'nden selamlarını getirdim" dedi. 

"Anahtar Batman halkının elindedir, çözüm Batman halkının avuçlarındadır" diyen Demirtaş, "Selahattin hep Batman'ı övgü ile anlatıyor, ben de inanıyorum ki bizler de Selahattin'e daha güzelini yaşatacağız. Selahattin sizlere güveniyor, özellikle gençlere çok güveniyor ve ben de inanıyorum ki zindanların kapılarını, barışın, huzurun önünü sizler açacaksınız ve kayyumları da göndereceksiniz. Başaracak olanlar sizlersiniz. Hem iktidarı göndereceğiz hem de bu düzeni değiştireceğiz" şeklinde konuştu. 

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