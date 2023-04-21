Varank İmamoğlu'nu hedef aldı: Bu senin annesiz babasız son bayramın olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay'ı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "52 yaşındayım, ilk defa bir bayramın sabahını annemle, babamla, bir arada değil evladımla ve eşimle sizin yanınıza geldik" sözlerine ilişkin, "Bu senin annesiz babasız son bayramın olacak. Biz sizi tarihin çöplüğüne öyle bir göndereceğiz, bundan sonra sürekli annenle babanla bayram kutlayabilirsin" dedi.

Mustafa Varank, AK Parti Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Varank, iki gündür Bursa'da yurtlarda misafir edilen depremzedeleri teşkilat mensuplarıyla ziyaret ettiklerini, bayram kahvaltısında da bir araya gelip bayramlaştıklarını söyledi.

'YORULMAYACAĞIZ, OF PUF ETMEYECEĞİZ'

"Annesini, babasını, çoluğunu çocuğunu bırakmış, evini bırakmış bu masum gönüllere dokunabilir miyim?" düşüncesiyle bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Varank, şöyle devam etti:

"İşte dava hareketi demek bu demek değerli arkadaşlar. Biz çıkar için değil, bir karşılık beklediğimiz için değil, halka hizmet Hakk'a hizmettir anlayışıyla bu davaya omuz vermeye çalışıyoruz. Onun için bakansa o bakanlık görevlerini yaparken, mahalle teşkilatındaki bir arkadaşımızsa o da oradaki sorumlulukla görevlerini yaparak bu davaya en büyük hizmeti veriyor. Emin olun bir bakanla sandığın başında duran arkadaşımız arasında hiçbir fark yok. Partimiz, Genel Başkanımız bize nerede görev verirse bu davaya hizmet etmeye devam edeceğiz. Yorulmayacağız, sıkılmayacağız, of puf etmeyeceğiz."

'SİZİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERECEĞİZ'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayramın ilk gününde depremlerden etkilenen Hatay'ı ziyaret etti. İmamoğlu, Samandağ ilçesindeki konuşmasında "Böyle bir zamanda sizlerle Ramazan Bayramı'mızı kutlamak için ailece burada olmaya karar verdik. 52 yaşındayım, ilk defa bir bayramın sabahını annemle, babamla, bir arada değil evladımla ve eşimle sizin yanınıza geldik. Bütün ailem annem, babam, 'Git onlara ve onların gönlüne gir, onlar içini ferah tutsun, bu millet onlarla' dedi. Sadece ben değil, şu anda deprem bölgesinde hep birlikte can canayız" demişti.

"İmamoğlu'nun bugünlerde İstanbul hariç her yere gittiğini" savunan Varank, "Hasbelkader bu millete hizmet etmek görevlerinden birini yapıyorsanız, şimdiye kadar anne babanızı görmeden bir bayram geçirmemişseniz zaten siz yan gelip yatıyormuşsunuzdur. Bakın buradaki arkadaşlarımız, resmi görevleri olmamasına rağmen günlerce çoluğunu çocuğunu, evini görmeden çalışma yapıyorlar, gayret ediyorlar, vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"Ben o arkadaşa diyorum ki şimdi aklın başına gelmiş ama bu senin annesiz babasız son bayramın olacak" diyen Varank, "Biz sizi bu tarihin çöplüğüne öyle bir göndereceğiz, bundan sonra sürekli annenle babanla bayram kutlayabilirsin diyoruz. Biz bu ülkede hep yapmanın derdinde olduk, taş üstüne taş koymanın derdinde olduk ama karşımızda öyle vizyonsuz, öyle ufuksuz, öyle dar görüşlü bir muhalefet var ki biz hangi icraatı yapmaya kalktıysak, biz hangi işi yoluna koymaya çalıştıysak, bizim karşımızda durdular" ifadelerini kullandı.