Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun mesajı

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlü saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulunan Oğan, "Halkımızın son derece kutuplaştırıldığı, nefret dilinin inşa edildiği bir toplum olduk. Bu dili tekrar ahlaklı bir siyasi dile çevireceğiz. Bugün yaşanan olay için Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin nazik dilini takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da, depremde hayatını kaybedenlerin anısına mezarlığa karanfil bırakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dua ederken bir kişinin "Bu, Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna ne Fatiha okutuyorsun" şeklinde sözlü saldırısına uğramıştı.