Adıyaman'da bayramlaşan Kılıçdaroğlu çocuğun elini öptü

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu, Adıyaman'da elini öpmek isteyen bir çocuğun elini öptü.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramı deprem illerinden biri olan Adıyaman'da karşıladı. 

Bayram namazı yurttaş ile birlikte kılan Kılıçdaroğlu daha sonra ilçe ilçe gezerek bayramlaştı. Tam 3 saldırının gerçekleştiği Adıyaman'daki programını iptal eden Kılıçdaroğlu, bayrama yakışır bir görüntü bırakmayı da ihmal etmedi. 

Adıyaman'da bir kahvede yurttaşla bayramlaşan Kılıçdaroğlu, elini öpmek isteyen çocuğun elini öptü. O sıcak anlar amatör kameralar yansıdı. 

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