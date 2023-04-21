Erdoğan'ın "müjde" diye açıkladığı kira artışını İBB geçen yıl talep etmişti, AKP grubu reddetmişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bugün müjde olarak sunduğu hasarlı evlere kira yardımını İBB'nin geçen sene arttırmak istediği ancak AKP grubunun oylarıyla reddedildiği öğrenildi.

Erdoğan'ın "müjde" diye açıkladığı kira artışını İBB geçen yıl talep etmişti, AKP grubu reddetmişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçime sayılı gün kala 'müjde' açıklamaya devam ediyor.

Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Kentsel Dönüşüm ile ilgili 'müjde' veren Erdoğan, "Ülke genelinde bir seferberlik başlatıyoruz. İstanbul nüfus yoğunluğu ve stratejik önemi sebebiyle bu seferberlikte ilk sırada yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"İlk müjdemizin adı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasıdır" diyen Erdoğan, "Dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare 2+1 evin dönüşümü için diyelim 1.5 milyon maliyet çıktı, bunun 750 binini hibe olarak koyacağız. 120 metrekare 3+1 için ise 1 milyon 800 binin yarısı olan 900 bine çıkacak" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli güncellenebilen rakamlarla borcunu ödeyebilecek. 750 bin borçlanma için 5 bin 625, 900 bin için taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Birikmiş parası olmayan bile devletin verdiği para ve kendi ödeyebileceği şekilde borçlanarak güvenli bir evin sahibi olabilecek. Tüm bu dönüşümleri TOKİ güvencesiyle yapacağız. Kendi parselini dönüştürmek isteyene 0.74 faiz ile 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz."

GEÇEN SENE KİRA TEKLİFİNİ AKP REDDETMİŞTİ

Ancak, Erdoğan'ın bugün müjde gibi sunduğu İBB'nin de verdiği kentsel dönüşüm kira desteğini, Kasım 2022'de gerçekleşen Düzce depreminden tam bir gün önce 4 bin 500 liraya çıkarmak istediği öğrenildi. Teklif, AKP grubu tarafından reddedilmişti. 

Demirtaş'tan TOGG paylaşımı: Olmuş mu Mahir? Demirtaş'tan TOGG paylaşımı: Olmuş mu Mahir?
Çok can sıkıcı! Yoğurdun sulanmaması için bilmeniz gereken tüyo Çok can sıkıcı! Yoğurdun sulanmaması için bilmeniz gereken tüyo
TİP milletvekili adayı Can Atalay söz verdi: Hatay’ı unutturmayacağız, yeniden kuracağız bu kenti TİP milletvekili adayı Can Atalay söz verdi: Hatay’ı unutturmayacağız, yeniden kuracağız bu kenti
Sarmanın yanına yakışan en iyi 7 lezzet! Faydasını ve lezzetini katlıyor Sarmanın yanına yakışan en iyi 7 lezzet! Faydasını ve lezzetini katlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kritik iki ilde yapılan anket açıklandı: Oy oranlarında çarpıcı değişim Kritik iki ilde yapılan anket açıklandı: Oy oranlarında çarpıcı değişim
Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketi: Fark gün geçtikçe açılıyor! Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketi: Fark gün geçtikçe açılıyor!
Futbol dünyasını sarsan 'Fatih Terim fonu' vurgunu: Arda Turan, Selçuk İnan, Muslera... Futbol dünyasını sarsan 'Fatih Terim fonu' vurgunu: Arda Turan, Selçuk İnan, Muslera...
Nisan ayının ilk 20 gününde açıklanan 11 anketin ortalaması: İşte adayların oy oranları Nisan ayının ilk 20 gününde açıklanan 11 anketin ortalaması: İşte adayların oy oranları
Kısmetse Olur'da rejiden duyulan ses her şeyi açığa çıkardı Kısmetse Olur'da rejiden duyulan ses her şeyi açığa çıkardı