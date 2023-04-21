Erdoğan'ın "müjde" diye açıkladığı kira artışını İBB geçen yıl talep etmişti, AKP grubu reddetmişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçime sayılı gün kala 'müjde' açıklamaya devam ediyor.

Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Kentsel Dönüşüm ile ilgili 'müjde' veren Erdoğan, "Ülke genelinde bir seferberlik başlatıyoruz. İstanbul nüfus yoğunluğu ve stratejik önemi sebebiyle bu seferberlikte ilk sırada yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"İlk müjdemizin adı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasıdır" diyen Erdoğan, "Dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare 2+1 evin dönüşümü için diyelim 1.5 milyon maliyet çıktı, bunun 750 binini hibe olarak koyacağız. 120 metrekare 3+1 için ise 1 milyon 800 binin yarısı olan 900 bine çıkacak" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli güncellenebilen rakamlarla borcunu ödeyebilecek. 750 bin borçlanma için 5 bin 625, 900 bin için taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Birikmiş parası olmayan bile devletin verdiği para ve kendi ödeyebileceği şekilde borçlanarak güvenli bir evin sahibi olabilecek. Tüm bu dönüşümleri TOKİ güvencesiyle yapacağız. Kendi parselini dönüştürmek isteyene 0.74 faiz ile 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz."

GEÇEN SENE KİRA TEKLİFİNİ AKP REDDETMİŞTİ

Ancak, Erdoğan'ın bugün müjde gibi sunduğu İBB'nin de verdiği kentsel dönüşüm kira desteğini, Kasım 2022'de gerçekleşen Düzce depreminden tam bir gün önce 4 bin 500 liraya çıkarmak istediği öğrenildi. Teklif, AKP grubu tarafından reddedilmişti.