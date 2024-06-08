Resmi Gazete'de yayımlandı: O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi!

Çin'den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek vergi getirilmesine ilişkin İlave Gümrük Vergisi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mevcutta sadece elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40 ilave gümrük vergisi, tüm yakıt türlerindeki araçlar için geçerli olacak.

8639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı otomobiller için ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanacak. Ek gümrük vergisi; yüzde 40 ek vergi ile 7.000 dolar/adet seçeneklerinden yüksek olanı seçilerek uygulanacak.

Yeni vergi uygulaması 07 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. İlave gümrük vergisi uygulaması; Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesinde 87’nci fasılda listelenen motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunları aksam, parça ve aksesuarlarının tamamı için geçerli olacak.

Uygulama, silindir hacmi fark etmeksizin; içten yanmalı motorla çalışan otomobiller ile elektrik motorlu otomobilleri ve elektrikli araç bataryalarını da kapsıyor. Geçen ayın ortalarında Amerika Birleşik Devletleri de Çin menşeli elektrikli araç ve güneş hücreleri için uyguladığı gümrük vergisini katlayarak artırmıştı.