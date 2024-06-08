Bakanlık Gerçek Gündem'i hedef aldı, kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı!

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

Kamu bankaları genel kurulları öncesi göreve getirilecek isimlerin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in masasında olduğu bilgisine Gerçek Gündem ulaşmıştı.

6 Haziran'da gerçekleşen genel kurul öncesi; Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Takas Bank Genel Müdürü Avşar Sungurlu görevden alınacak isimler arasında olduğunu duyurduk.

KAMU BANKALARINDA YOLA DEVAM

Ayrıca Gerçek Gündem, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın yanı sıra Vakıfbank Genel müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'ın ise görevlerinde kalacakları bilgisine ulaşmıştı.

ÜST YÖNETİMLER DEĞİŞMEDİ

Geçtiğimiz perşembe günü (6 Haziran 2024) saat 10.00'da gerçekleşen genel kurul sonrası haberimizde olduğu gibi Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üst yönetimleri değişmedi.

TÜRK TELEKOM'DA GÖREV DEĞİŞİMİ

Öte yandan Gerçek Gündem’in duyurduğu, Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan görevden alındı, yerine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu geldi.

TAKAS BANK'DA DEĞİŞİM

Ayrıca yine haberimizde yer alan Takas Bank Genel Müdürü Avşar Sungurlu'nun yerine Devlet Denetleme Kurulu'nda (DDK) görevi son bulan Yunus Arıncı atandı.

VAKIF KATILIM'DA DEĞİŞİKLİK

Vakıf Katılım’ın 7 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda İbrahim Şenel, Kurumun Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Şenel görevi, kurumun kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Öztürk Oran’dan devraldı. Oran, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam edecek.

BAKANLIK, GERÇEK GÜNDEM'İ HEDEF ALMIŞTI

Öte yandan Gerçek Gündem'in haberine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hedef alınarak yapılan açıklamada ise, şu ifadelere yer verilmişti:

"Gerçek Gündem isimli internet sitesi son günlerde Sayın Bakanımıza atfen gerçek dışı haberler yapmaktadır. Bugün de 'Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti' şeklinde bilinçli ve bir maksat için yapıldığı anlaşılan haberlerine devam ettiği görülmüştür. Bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup, masabaşı kendi uydurmalarıdır. İtibar etmeyiniz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: Gerçek Gündem