Benzin ve motorine dev zam geliyor

3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte özel tüketim vergisi (ÖTV) yaklaşık yüzde 20 oranında zamlanacak. Bu durum akaryakıt, alkollü içki ve sigara fiyatlarının da otomatik olarak bu oranda artması anlamına geliyor.

Benzin ve motorine dev zam geliyor

31 Mart sonrasında dolar kurunda yaşanan yatay seyir, akaryakıt gibi ürünlerde geçici süreyle fiyat sabitlemesine neden olurken, bu durum 3 Temmuz itibarıyla sona erecek.

TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte yılın ilk 6 aylık bölümündeki TÜFE oranları kesinlik kazanacak. Bu verilerin ardından günlük hayatta kullandığımız birçok ürün ve hizmet için ödediğimiz özel tüketim vergisi (ÖTV) yaklaşık yüzde 20 oranında zamlanacak.

AKARYAKIT FİYATLARI, ALKOLLÜ İÇECEKLER VE SİGARA FİYATLARI OTOMATİK ARTACAK

ÖTV'de yapılan değişiklik sonrası başlangıçta akaryakıt, alkollü içecekler ve sigara fiyatlarında fahiş oranda zamlar görülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herhangi bir istisna yapmaması halinde, Temmuz ayı itibarıyla bu ürünlerin bedelinde en az yüzde 17,87 oranında zam yapılacağı kesinleşirken, zam oranının yüzde 20'yi bulması muhtemel gözüküyor.

YAKLAŞIK 3 LİRA ZAM YAPILACAK

Mevcut fiyat tarifesi üzerinden yüzde 20'lik bir ÖTV zammının gelmesi halinde mevcut benzin ve dizel akaryakıt fiyatları yaklaşık 3 lira artış gösterecek.

Ayrıca sigara fiyatları için de geçerli olacak bu artışla birlikte, en ucuz sigaranın 66 lirayı bulması beklenirken, birçok sigara markasında ise fiyat artışları 15 lirayı geçecek.

Etiketler
Benzin Motorin Motorin fiyatları Zam ÖTV
Bakanlık Gerçek Gündem'i hedef aldı, kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı! Kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 TL madeni para resmen tedavüle girdi 5 TL madeni para resmen tedavüle girdi
Tüm magazin bunu konuşuyor! Konu ise Barış Arduç ile Hande Erçel Tüm magazin bunu konuşuyor! Konu ise Barış Arduç ile Hande Erçel
Resmi Gazete'de yayımlandı: O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi! O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi!
Resmi Gazete'de yayımlandı, kamu işçilerine 2024 yılı ikramiye ödeme tarihleri belli oldu! Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Show TV'den beklenmedik hamle. Bahar dizisinin yerine yeni program Show TV'den beklenmedik hamle. Bahar dizisinin yerine yeni program
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia: 4 milletvekili AKP'ye geçecek İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia!
Benzin ve motorine dev zam geliyor Benzin ve motorine dev zam geliyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi! O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi!
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Bakanlık Gerçek Gündem'i hedef aldı, kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı! Kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı