Resmi Gazete'de yayımlandı, kamu işçilerine 2024 yılı ikramiye ödeme tarihleri belli oldu!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kamu işçilerine 2024 yılı tediye (ikramiye) ödemelerinin tarihi belli oldu. Karara göre, ikramiye ödemeleri 14 Haziran ve 13 Aralık tarihlerinde 2 taksit olarak yapılacak.

Son Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı, kamu işçilerine 2024 yılı ikramiye ödeme tarihleri belli oldu!

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediyenin (ikramiye) sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenecek.

İKİ TAKSİT HALİNDE ALMIŞ OLACAK

Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Resmi Gazete Kamu işçisi İkramiye
Son Güncelleme:
Bakanlık Gerçek Gündem'i hedef aldı, kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı! Kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı
2.sezon iddiaları doğru çıkmadı. NOW TV dev bütçeli diziyi bitiriyor 2.sezon iddiaları doğru çıkmadı. NOW TV dev bütçeli diziyi bitiriyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi! O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi!
Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 TL madeni para resmen tedavüle girdi 5 TL madeni para resmen tedavüle girdi
Bu 4 özelliğe sahip kişiler asla zencefil tüketmemeli. Birçok kişinin bilgisi yoktu Bu 4 özelliğe sahip kişiler asla zencefil tüketmemeli. Birçok kişinin bilgisi yoktu
Merkez Bankası ihracat bedellerinin satış yükümlülüğünü düşürdü Merkez Bankası ihracat bedellerinin satış yükümlülüğünü düşürdü
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia: 4 milletvekili AKP'ye geçecek İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia!
Resmi Gazete'de yayımlandı: O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi! O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi!
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
4 gündür aranıyordu: Öz kızına cinsel istismarda bulunan 'baba' yakalandı Öz kızına cinsel istismarda bulunan 'baba' yakalandı
Bakanlık Gerçek Gündem'i hedef aldı, kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı! Kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı