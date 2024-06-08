Resmi Gazete'de yayımlandı, kamu işçilerine 2024 yılı ikramiye ödeme tarihleri belli oldu!
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kamu işçilerine 2024 yılı tediye (ikramiye) ödemelerinin tarihi belli oldu. Karara göre, ikramiye ödemeleri 14 Haziran ve 13 Aralık tarihlerinde 2 taksit olarak yapılacak.
6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediyenin (ikramiye) sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenecek.
İKİ TAKSİT HALİNDE ALMIŞ OLACAK
Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
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