TİP milletvekili adayı Can Atalay söz verdi: Hatay’ı unutturmayacağız, yeniden kuracağız bu kenti

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili adayı avukat Can Atalay, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'ndeki A47 koğuşundan seçim kampanyasını sürdürüyor.

Soma'dan Ermenek'e, Aladağ'dan Gezi'ye birçok davada yurttaşın avukatlığını üstlenen Atalay, Twitter hesabından yayınlanan videoda depremde ihmali olanlardan hesap soracağını Hatay'ın yeniden kurulacağının sözünü verdi. Atalay, "Depremin yaralarını saracağız, ihmali olanların tamamına hesap soracağız,adalete açız,adalete kavuşacağız. Hatay’ı unutturmayacağız. Yeniden kuracağız bu kenti; sağlam, adil ve tam da gönlümüzdeki gibi. Söz veriyorum,verilen sözden geri dönmem. Ben de böyle biriyim" dedi.