Davutoğlu: Sinan Ateş öldürüleli 16 hafta 112 gün geçti; Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Sinan Ateş cinayetini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sessizliğine dikkati çekti.

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Davutoğlu: Sinan Ateş öldürüleli 16 hafta 112 gün geçti; Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sinan Ateş öldürüleli, 16 hafta, 112 gün, 2 bin 688 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hâlâ sessiz. Neden susuyorsunuz, nedir bu suskunluğunuzun sebebi? Şu bayram günü boynu bükük kalan iki yetimi görüp de rahatsız olmuyor musunuz? Siz sustukça ben sormaya devam edeceğim" dedi.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, bugün Twitter hesabında, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda ölümüne paylaşımda bulundu. Davutoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“Sinan Ateş öldürüleli, 16 hafta, 112 gün, 2 bin 688 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hâlâ sessiz. Neden susuyorsunuz, nedir bu suskunluğunuzun sebebi? Şu bayram günü boynu bükük kalan iki yetimi görüp de rahatsız olmuyor musunuz? Siz sustukça ben sormaya devam edeceğim.”

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Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu 2023 seçim
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