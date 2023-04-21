Erdoğan camide muhalefeti hedef gösterdi: "14 Mayıs bunların sonu olmalı"

Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camisi'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime günler kala cami avlusunu miting alanı gibi kullandı.

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Erdoğan camide muhalefeti hedef gösterdi: "14 Mayıs bunların sonu olmalı"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camisi'nin yeniden açılış töreninde açıklamalarda bulundu. 

Burada yine muhalefeti hedef alan ve cami avlusunu miting alanına çeviren Erdoğan, "Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı kuracaklarmış. 'Yuh' yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz. 14 Mayıs bunların sonu olmalı" dedi. 

Erdoğan şöyle konuştu:

Sultanahmet Camisi İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir. Hatta belki de ilkidir. Burası kelimenin tam bir anlamıyla külliyedir. Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı kuracaklarmış. 'Yuh' yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz. 14 Mayıs bunların sonu olmalı. İnşallah önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek içeride gerek yurt dışında bütün bu eserleri ihya edeceğiz. 

Sultanahmet Camisi ve Külliyesi bırakınız hayranlık verici inşasını, restorasyonu bile iftihar verici bir eserdir. Camimizde kılınacak namazların, edilecek duaların, huzura kavuşacak gönüllerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz? 

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