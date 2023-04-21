Kahramanmaraşlı esnaftan Mansur Yavaş'a: Bizim başkanımız 'görmedik' dese de ben bir AK Partili olarak kendisini gördüm

ABB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş, bayramın ilk gününde Kahramanmaraş’taki depremzedelerle bayramlaştı. Yavaş’a kendi yazdığı şiiri hediye eden bir esnaf, depremin ardından ABB’nin Maraş’taki faaliyetleri için teşekkür etti.

Maraş’taki buluşmanın ardından kürsüde Yavaş’ın yanına gelen esnaf, kendi yazıp çerçevelettiği şiiri ABB Başkanı’na hediye etti. AKP’li olduğunu belirten esnaf, Mansur Yavaş’a şunları söyledi:

“Bir Maraş esnafı olarak Mansur Bey’e teşekkür etmek istiyorum. Her ne kadar bizim başkanımız ‘Kendisini görmedik’ dese de ben bir Ak Partili olarak kendisini gördüm, tuzum ekmeğim oldu. Teşekkür ediyorum.”

NE OLMUŞTU?

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından ABB ekiplerinin Maraş’taki yardımları kendisine sorulduğu zaman Maraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Kendisini görmedim. Gelmiş gitmiş diyorlar. Burada da ne yaptıkları konusunda bilgi sahibi değilim" demişti.