Selahattin Demirtaş 6,5 yıldır hiçbir mahkûmla görüştürülmedi

Yaklaşık 6,5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinde bulunduğu süre boyunca hiçbir mahkûmla görüştürülmediği ve karşı karşıya getirilmediği ortaya çıktı.

Selahattin Demirtaş 6,5 yıldır hiçbir mahkûmla görüştürülmedi

Selahattin Demirtaş'la olan görüşmesini Karar gazetesinin 21 Nisan 2023 nüshalı sayısında kaleme alan Avukat Figen Çalıkuşu, "7 yıldır bu hapishanede yatan Demirtaş onca zamandır hiçbir mahkumla karşılaşmamış. 'Olağanüstü tedbirler mi, başkalarının olmadığı bir hapishane mi' cevabı verilemeyen bir soru olarak kalmış" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, cezaevinde geçirdiği 20. ayında cezaevinde yaşadıklarını, "Genelde sabaha karşı 3-4’te uyuyorum. Günlük 4-5 saat uykuyla idare ediyorum. Bazı günler 24 saat hiç uyumuyorum. Yetiştirilmesi gereken işler varsa asla uyuyamıyorum. Ben ve Abdullah Zeydan’ın cezaevinde hiçbir mahkûmla göz temasımız bile olmadı. Haftada bir saat kapalı salonda basketbol, bir saat de halı sahada futbol oynuyoruz. Bazen havalandırmada şut çekiyor ya da voleybol oynuyoruz. Hep iki kişiyiz. Maç falan yapamıyoruz haliyle." diye anlatmıştı.

Selahattin Demirtaş'ın 6,5 yıl süresince cezaevinde Selçuk Mızraklı ve Abdullah Zeydan dışında hiçbir mahkûmla karşı karşıya getirilmedi.

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