Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da konuştu: Size sözüm söz; her evi, her dükkanı yeniden yapacağız, ücretsiz teslim edeceğiz

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde ziyarette bulunduğu deprem bölgesi Adıyaman’da vatandaşa, “Ayrıştırdılar birleştireceğiz bayram kavası içinde 15 Mayıs’ta yeniden kucaklaşacağız, inanın bana” diyerek seslendi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ilk gününde Adıyaman'daki depremzedelerle bayramlaştı. 'Halil İbrahim Sofrası buluşmaları' kapsamında Adıyamanlı yurttaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler hakkında mesajlar verdi.

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Adıyamanlı yurttaşlardan destek isteyen Kılıçdaroğlu, "Ayrıştırdılar, birleştireceğiz. Kavga ettirdiler, kucaklaşacağız. 15 Mayıs’ta bayram havası içinde kucaklaşacağız. Bu ülkeye kardeşliği getireceğiz" dedi.

Komşuluk ilişkilerinden bahseden Kılıçdaroğlu, sözlerine, "Komşuluk ilişkilerimizi büyütmemiz lazım. İyilik üzerinden yarışan bir kültürün mutlaka Türkiye’ye getirilmesi lazım. Bunu mutlaka sizin desteğinizle getireceğim" diyerek devam etti.

Kendi iktidarlarında depremde yıkılan ev ve dükkanları yeniden yapıp sahiplerine bedelsiz olarak teslim edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"'Yıkılan evleri, dükkanları yeniden yapacağız' diyorlar. Size sözüm söz. Her evi, her dükkanı yeniden yapacağız ve 1 kuruş almadan size teslim edeceğiz. Size devletin ev yapıp teslim etmesi ve karşılığında ücret almaması Anayasa’da karşılığı olan bir sözdür."

Kaynak: ANKA

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