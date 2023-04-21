Mezarlıkta sözlü saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu: Hakkım varsa helal ettim

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Adıyaman'a gitti. Burada mezarlık ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Dua ettiği sırada sözlü saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, duasını tamamlamasının ardından mezarlıktan ayrıldı.

Medyascope'un paylaştığı videoda Adıyaman Belediye Mezarlığı'nı ziyaret eden Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" dedi. Mezarlıktaki diğer vatandaşların "Ne kadar terbiyesizsin" diyerek provokasyona tepki gösterdikleri görüldü.

Duasını tamamlayan Kılıçdaroğlu ve yanındaki heyet, mezarlıktan ayrıldı. O anlar kameralara yansıdı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın medyada geniş yer bulmasının ardından Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim." diye yazdı.