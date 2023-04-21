Ekrem İmamoğlu'ndan, deprem bölgesinden mesaj: Ayağa kalkacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesi Hatay'da konuştu. İmamoğlu, "15 Mayıs'tan sonra varımızla yoğumuzla hep birlikte ayağa kalkacağız" dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 'Halil İbrahim Sofrası Buluşmaları' kapsamında Hatay'da konuştu.

Hatay'ın ağır yıkıma uğradığını hatırlatan, ancak dayanışma ile bugünlerin aşılacağını ifade eden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Her ne olursa olsun, bu düştüğümüz yerden hep birlikte ayağa kalkacağız. Hiçbir vatandaşımız, çocuğumuz, gencimiz memleketin başka bir yerindeki insanımızdan geriye kalmayacak. Bundan yana içiniz rahat olsun. Hele hele 15 Mayıs'tan sonra varımızla yoğumuzla hep birlikte ayağa kalkacağız. Bu bayram her şeye rağmen umutlu olma bayramıdır. Bu bayram bütün eksikliklere ve yaşadığımız acılara rağmen geleceğe dair umudu en yükseğe taşıma günüdür."

Kaynak: Gerçek Gündem

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