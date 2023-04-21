Savcının yakalama talebi reddedildi: Önder'den 'bavulum kapının ağzında' açıklaması

Kobani Davası'nda hakkında istenen yakalama kararının reddedildiğini açıklayan Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Sırrı Süreyya Önder, "Valizi kapının ağzına koymuştum, orada duruyor" dedi.

Savcının yakalama talebi reddedildi: Önder'den 'bavulum kapının ağzında' açıklaması

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Adayı Sırrı Süreyya Önder, Kobani Davası'nda savcının hakkında istediği yakalama kararının mahkeme tarafından reddedildiğini açıkladı. 

Artı Gerçek'in aktardıklarına göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önder, "14 Mayıs'ta iktidar değişirse bu yargı kararları da değişir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Öncelikle bunun son aşamasını belirteyim. Mahkeme o talepleri reddetti. Dolayısıyla hakkımda artık yakalama talebi yok. O talep kalktı. Hem vallahi hem billahi ben valizi kapının ağzına koymuştum Daha yukarı çıkarmamıştım. Dedim gene de dursun, bu sistemin ne yapacağı belli olmaz. O orada duruyor."

"MİLLETVEKİLLERİMİZDEN CEZAEVİ GÖRMEYEN KALMADI"

"Seçilmiş siyasetçilerimizden neredeyse cezaevi görmeyen kalmadı" diyen Önder, "Bu bir siyasi imha operasyonudur. Kürt halkı ve onun dostları da ağır bir bedel ödediler, ama teslim olmadılar. Geldik bugüne. Bugün önümüzde bir sandık var ve değişen birkaç tane durum var" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kobani Davası'nda son duruşmasında savcı, aralarında Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu 12 siyasetçi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını talep etmiş, karar duruşması 3 Temmuz'a bırakılmıştı.

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