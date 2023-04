Kılıçdaroğlu Adıyaman'da yurttaşlara seslendi: Kul hakkı yiyene oy vermeyin

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yurttaşlara, "Sizden benim istediğim tek şey var; sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Vicdanınızın sesini dinleyin. Allah aşkına ya kul hakkı yiyenlere bir daha oy vermeyin ya. Kul hakkı yiyene oy vermeyin, size hesap verene oy verin. Çoluk çocuğunuzun perişan halini ben biliyorum. Torpili olan giriyor, torpili olmayan giremiyor. O torpili de bitireceğim. Bütün gençlere sözüm var. Kimsenin hakkını, hukukunu, kimseye yedirmeyeceğim" diye seslendi. Kılıçdaroğlu, "Şurada yazıyor; ‘Sana söz, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım’. Allah şahittir ki 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Ayrım yapmayacağım" dedi.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ile ittifakın diğer büyükşehir belediye başkanları, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, her biri ayrı bir ilde olmak üzere deprem bölgesinde vatandaşlarla Halil İbrahim Sofrası Buluşması’nda bir araya geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu kapsamda Adıyaman'da depremzedelerle buluştu. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Adıyaman Belediyesi Mezarlığı'na giderek depremde yaşamını yitiren yurttaşların mezarlarını ziyaret etti, mezarlara karanfil bırakarak dua etti.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç, Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Halil İbrahim Sofrası Buluşması’nda depremzedelerle birlikte kahvaltı yaptı. Ardından depremin büyük yıkıma neden olduğu Gölbaşı ilçesine giden Kılıçdaroğlu, buradan Besni ilçesine geçti.

Besnili yurttaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde, depremde yıkılan ev, dükkan ve ahırları yeniden inşa ederek depremzedelere ücretsiz teslim edecekleri sözünü yineledi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"ALLAH ŞAHİTTİR Kİ 85 MİLYONUN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM: Bayramınız mübarek olsun. Bayramın ilk günü Besni’de olmaktan son derece memnunum. Şurada yazıyor; ‘Sana söz, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım’. Allah şahittir ki 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Ayrım yapmayacağım. Ayrılık gayrılık olmayacak. Her evde huzur, her evde bereket olacak. Her insanın mutlu olduğu, güzel yaşamlı bir Türkiye’yi inşallah yeniden inşa edeceğiz. Kavgasız bir Türkiye, birbirine kin duymayan bir Türkiye, güzel bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz.

BESNİ’NİN BEREKETLİ TOPRAKLARI VAR AMA O TOPRAKLARDA SU YOK. BESNİ’YE SÖZ; MUTLAKA O OVALARA GELECEK: Besni deyince aklıma, sizin meşhur üzümünüz geliyor. Ben, ona Türkiye hurması diyorum. Oldukça güzel, sadece sizin değil bütün Türkiye’nin, dünyanın bildiği güzel bir üzümünüz var. O nedenle Besni’nin bu bölgede ayrı bir önemi de var. Bereketli toprakları var ama o topraklarda su yok. Sözüm söz, Besni’ye söz; mutlaka o ovalara gelecek. Yapamadılar, yapacağız. Size gelince para yok, Beşli Çete’ye gelince dünyanın parası var. O Beşli Çetelerden paraların tamamını alacağım; Besni’ye, Urfa’ya, Adıyaman’a getireceğim. Bu bölgede herkesin kazandığı, huzur içinde yaşadığı bir kenti, bir dünyayı yaratacağım inşallah. Beraber yapacağız, bunu göreceksiniz.

BÜTÜN ÇİFTÇİLERİMİZE ELEKTRİĞİ BEDAVA VERECEĞİZ: Baraj yapıldı, sulama kanalları yok; onun farkındayım. Biliyorum. Şanlıurfa’ya gittim, çiftçiler şikayet ediyorlardı; ‘Kuyudan su çekiyoruz, dünyanın elektrik parası, ödeyemiyoruz’. Geliyorlar, elektrikleri kesiyorlar, üretemiyorlar. Onlara şunu söyledim; ‘Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bize verin, bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz’. Aynı şeyi Besni için de söylüyorum; Besni’nin belediye başkanlığını bize vereceksiniz, bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Nerede başkanımız? Bana dediler ki ‘Vay efendim, çiftçiye elektriği nasıl bedava verirsin’. Ya güneş enerjisinden elektrik üretmek için petrole, doğal gaza, kömüre ihtiyaç yok. Allah’ın güneşi var, o da bedava. Biz, güneşe dolar mı ödüyoruz? Güneşten bize fatura mı kesiliyor? Hepsi bedava, hepsi. Yapacağım, göreceksiniz Allah’ın izniyle. Bütün çiftçilerimize elektriği bedava vereceğiz. Hiç korkmadan, çekinmeden bunu yapacağız.

ALLAH AŞKINA YA KUL HAKKI YİYENLERE BİR DAHA OY VERMEYİN YA: Bağlantı yıllarınızın yapılmadığını da söylediler. Onu da biliyorum. Yapamazlar bunlar. Bunlar Beşli Çete’ye çalışır, Bay Kemal halka çalışır. Sizin için çalışır. Sizden benim istediğim tek şey var; sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Vicdanınızın sesini dinleyin. Allah aşkına ya kul hakkı yiyenlere bir daha oy vermeyin ya. Kul hakkı yiyene oy vermeyin, size hesap verene oy verin. Çoluk çocuğunuzun perişan halini ben biliyorum. Torpili olan giriyor, torpili olmayan giremiyor. O torpili de bitireceğim. Bütün gençlere sözüm var. Kimsenin hakkını, hukukunu, kimseye yedirmeyeceğim.

İKTİDAR OLDUĞUMUZDA 100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINI YAPACAĞIM, BÜTÜN KÖYLERDEKİ OKULLARI YENİDEN AÇACAĞIM: Öğretmene 100 bin atama sözüm var. Bu sene, Allah nasip ederse iktidar olduğumuzda 100 bin öğretmen atamasını yapacağım, bütün köylerdeki okulları yeniden açacağım. Onlar kendilerine çalıştılar, Beşli Çetelere çalıştılar. Beşli Çeteler dünyanın engelini çıkarıyor, Beşli Çeteler dünyanın iftirasını atıyor, Bay Kemal Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasın diye. Ben, milletime güveniyorum, inanıyorum. Sizin iradeniz ile oturacağız. Kimseye, hiç kimseye minnet etmeyeceksiniz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğim. Herkesin huzur içinde yaşamasını isterim.

KUL HAKKI YİYENİN YANINDA DURMAYACAĞIZ. KUL HAKKI YİYENE OY VERMEYECEĞİZ: Buğday, arpa, et, canlı hayvan, yulaf, nohut dışarıdan… Ya bizim bereketli topraklarımız var, niye biz üretmiyoruz? Çiftçiyi toprağa küstürdüler. Çiftçiyle toprağı barıştıracağım. Çiftçi üretecek, kazanacak, herkesin karnı doyacak. Hiç endişe etmeyin. Devletin dini adalettir. Ben, bunu çok iyi bilirim. Adaletsiz bir dünya olmaz. Yüce Yaratan, kâinatı adalet üzerine inşa etmiştir. O nedenle bizim inancımızda en büyük günah, kul hakkı yemektir. Çünkü kul hakkı yemek, adaletin olmadığı bir dünyayı inşa etmek demektir. ‘Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar’ diyorlar. Biz, herkesin mutfağında huzurun ve bereketin olmasını isteriz. Dolayısıyla kul hakkı yiyenin yanında durmayacağız. Kul hakkı yiyene oy vermeyeceğiz. Kul hakkı yemeyeni de başımızın üstüne taşıyacağız.

BENİM SARAYLARDA OTURMAK GİBİ BİR MERAKIM YOK: Meraklanmayın; hakkı, hukuku ve adaleti sağlayacağız. Bu kardeşinize güvenmenizi isterim. Benim saraylarda oturmak gibi bir merakım yok. Ben saraylar, şunlar bunlar değil… Vatandaş saraylarda oturacak. Vatandaş huzur içinde oturacak. Vatandaş, evini saray gibi yapacak. Bunu göreceksiniz. Bakın, deprem oldu, konutlar yıkıldı. İnsanların dükkanları, evleri, ahırları yıkıldı. Şimdi diyorlar ki ‘Yapacağız, iki yıl ödemesiz, 20 yıl, parayı tekrar geri alacağız’. Bay Kemal’in sözü var; o evlerin tamamı yapılacak, depreme dayanıklı yapılacak, anahtarları teslim edilecek, bir kuruş alınmayacak.

KURBAN BAYRAMI’NDA EMEKLİ KARDEŞLERİM, BANKAYA GİTTİĞİNİZDE 15 BİN TL’Yİ GÖRECEKSİNİZ: ‘Para yok’ diyorlar. Ben onu söylediğimizde ‘Parayı nereden bulacaksın’. E sen Beşli Çetelere paraları verdin, o paraların tamamını, 418 milyar doları söke söke alacağım ve bu ülkeye getireceğim. Hiç endişelenmeyin, hepsini getireceğim. Bayramınız mübarek olsun. Kurban Bayramı’nda göreceksiniz emekli kardeşlerim, bankaya gittiğinizde göreceksiniz, 15 bin TL’yi göreceksiniz. Ananızın ak sütü gibi alacaksınız ve istediğiniz gibi harcayacaksınız. Onlar Beşli Çetelere, biz size vereceğiz. Hepiniz sağ olun, hepiniz var olun.

İNŞALLAH 15 MAYIS’TAN SONRA, ŞU GÜZEL YEŞİLLİKLERİ GÖRÜYORSUNUZ, BAHARI YENİDEN BU ÜLKEYE GETİRECEĞİZ: Herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygı duyacağız. Hiçbir vatandaşımızı ayrıştırmayacağız. Burada olmayan diğer genel başkanlarımızın da ve yine burada olmayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mansur Yavaş’ın da Ekrem İmamoğlu’nun da sizlere selamları var. Ayrıca iki büyükşehir belediye başkanımız (Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu) burada. Depremden sonra bütün belediye başkanlarımız seferber oldu. Yaralarınızı sarmaya çalıştık. İnşallah 15 Mayıs’tan sonra, şu güzel yeşillikleri görüyorsunuz, baharı yeniden bu ülkeye getireceğiz. Bu ülkeye huzuru yeniden getireceğiz."