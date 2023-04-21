Demirtaş'tan TOGG paylaşımı: Olmuş mu Mahir?

Selahattin Demirtaş, hükümetin soğan fiyatları eleştirilerine karşılık yaptığı TOGG savunmasını tiye aldı. Demirtaş, tasarımcı Mahir Akkoyun’u etiketleyerek "Olmuş mu Mahir?" diye sordu.

Demirtaş'tan TOGG paylaşımı: Olmuş mu Mahir?

 Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hükümet kanadından fahiş soğan fiyatlarına yönelik yapılan "Biz TOGG diyoruz adamlar soğan diyor" açıklamalarına hazırladığı bir etiketle cevap verdi.  

İzmir'de 7 Nisan'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun’un “Bu ürün size pahalı mı geldi?” etiketlerine gönderme yapan Demirtaş, "Biz de burada, imkanlarımız ölçüsünde etiket yapabiliyoruz nihayetinde :) Olmuş mu Mahir? @mahirgra" diye sordu. 

Demirtaş’ın paylaştığı etikette “Kuru soğan 30 TL. Alacak paranız yoksa 1 milyon 200 bin TL'ye TOGG var. Sahibinden hiç üretilmemiş. Oy kullanırken aklında olsun" ifadeleri yer aldı. Selahattin Demirtaş tasarımının altına Yeşil Sol Parti'nin etiketini koydu. 

Etiketler
2023 seçim Yeşil Sol Parti HDP Selahattin Demirtaş Togg
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