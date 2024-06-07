NOW TV'de beklenmedik değişiklik. Artık ekranda başka bir isim yer alacak

NOW TV ekranlarında ekrana gelen Hudutsuz Sevda 34. Bölüm sonrası sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti. Fakat sonrasında çıkan bir gerçek herkesi yıkacak gibi duruyor. İşte seyircilerin merak ettiği o gelişmeye dair tüm detaylar

Perşembe akşamlarının ekranlara gelen Hudutsuz Sevda 34. Bölüm sezon finali ile seyircisine veda kararı almıştı.

DİZİDE KAFA KARIŞTIRAN GELİŞME

Hudutsuz Sevda 34. Bölüm sonrasında yaşananlar ise izleyicinin iyice kafasını karıştırdı.

Başrollerinde Miray Daner, Burak Sevinç, Deniz Can Aktaş, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Hudutsuz Sevda dizisinde önemli bir karar verildi. Sezon finalinde Halil İbrahim’i alan Nihat, acı çektirmek için işkence yaptı. Yılmayan Halil İbrahim Nihat’ın elinden kurtuldu. Ayrılmak için mahkemeye çıkan Zeynep ve Halil İbrahim hala birbirlerine aşıktır. Fakat sezon finalinde resmen boşandıkları gösterilen Zeynep ve Halil İbrahim için çok kötü bir olay yaşanmıştır. Duruşmanın ardından Halil İbrahim vurulur. Silah sesini duyan Zeynep Halil İbrahim’e koşar. Halil İbrahim’in vurulma anı ile birlikte ayrılık iddiası deprem yaratırken yeni sezonda herkesi kötü bir gelişme bekliyor olacak. Miray Daner’in yeni partnerinin kim olacağı merak edilirken yeni sezonda herkesi şoka uğratan bir karar alınacak gibi duruyor.

Miray Daner'in yeni partneri Çağatay Ulusoy mu?

Öte yandan NOW TV ekranlarında yayımlanan Gaddar dizisinin final yapmasıyla boşa düşen Çağatay Ulusoy'un Hudutsuz Sevda dizisine dahil olacağına dair iddialar gündeme geldi. Ancak bu iddialar Çağatay Ulusoy'a yakın kaynaklar tarafından doğrulanmadı.