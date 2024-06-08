Deniz Uğur: Nafakayı gururla ödeyeceğim çünkü adamlık bunu gerektirir

Boşandıktan sonra açılan velayet davası sonucu oğulları Poyraz için Reha Muhtar'a 7 bin 500 TL nafaka ödemesi kararlaştırılan Deniz Uğur'dan konuyla ilgili paylaşım geldi.

Deniz Uğur: Nafakayı gururla ödeyeceğim çünkü adamlık bunu gerektirir

Magazin dünyasındaki ayrılıklardan birinde daha nafaka tartışmaları gündemde. Oyuncu Deniz Uğur ile 2010 yılında boşanan Reha Muhtar arasında velayet savaşında yeni bir perde açıldı.

Kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a veren mahkeme, bir de emsal oluşturacak bir nafaka kararına imza attı.

Mahkeme, oğlu Poyraz için Deniz Uğur'un, Reha Muhtar'a 7 bin 500 TL nafaka ödemesine karar verdi.

Bu haberden sonra Deniz Uğur'dan ilk açıklama geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Uğur, nafakasını gururla ve aksatmadan ödeyeceğini açıkladı.

Uğur paylaşımında, "Nafakanı aksatmadan, gururla ödeyeceğim Reha Muhtar çünkü adamlık bunu gerektirir. Görüldüğü üzere adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur." ifadelerine yer verdi.

Deniz Uğur: Nafakayı gururla ödeyeceğim çünkü adamlık bunu gerektirir - Resim : 1

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