Erkan Baş, 'hayalim' diyerek anlattı: TRT Yargı diye bir kanal oluşturalım, bütün yargılama süreçleri şeffaf biçimde verilsin

Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yer alan TİP'in Genel Başkanı Erkan Baş, Medyascope'ta yayımlanan Oyunuzu İsteyenler Anlatıyor programına katıldı. Baş, seçim sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Erkan Baş, "Hesaplaşacağız diyorsunuz. Helalleşmeyeceğiz, hesap soracağız. Nereden başlayacaksınız?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Şöyle yanlış anlaşılıyor. O yüzden hassas bir şekilde ifade etmeye çalışayım. Biz şunu söylüyoruz; Türkiye 20 yıldır çok kötü yönetildi. Bilerek ve isteyerek ülke bir uçurumun eşiğine doğru getirildi ve bu süreçte çok suç işlendi. Şimdi ilk yapılması gereken şey ne? Bu sürece bir son vermek. Bu hepimizin ortak görevi. Belki işte Millet İttifakı ile aramızdaki farkı da öyle tarif edeyim. Bu konuda ortaklaşıyoruz. Ben bu konuda Türkiye'nin çok büyük bir çoğunluğunun ortaklaştığını görüyorum. Neyin gitmesi konusunda hiçbir tartışma yok. Gitmesi gereken belli. Peki sonra ne yapılacak? Biz diyoruz ki; eğer bu 20 yılda işlenen suçların failleri bağımsız, tarafsız, adil mahkemelerde yargılanmazlarsa, eğer suçlu değillerse aklanmazlarsa ama eğer suçlularsa cezalandırılmazlarsa önümüzdeki yıllar için bu tehlike devam eder. Türkiye yeniden aynı türbülanslara girer. Yeniden aynı karanlıkları yaşar. O yüzden şu ayrımı belirtmek istiyorum; suçluların hesap vermesi gerekir. Örneğin, hiç kimse Mısra Öz'ün evladını kaybetmesine neden olan katliamın üzerini kaza diye örtemez. Bunlar hesap verecekler.

"HALKTAN ÇALINANLAR VAR"

Halktan çalınanlar var. Hepimiz biliyoruz değil mi? Bu 20 yılda birileri haksız gelir elde ettiler. İnanılmaz büyük servetler elde ettiler. Bunlar halkın değerlerinin satılmasıyla, peşkeş çekilmesiyle oluştu. Bunlarla hesaplaşılması gerekir. Buraya biz bir kırmızı çizgi çekiyoruz. Diyoruz ki bu olmazsa kişisel bir şey değil, TİP intikamcı bir parti falan bununla ilgili değil. Türkiye'nin eğer önümüzdeki yüzyılını tartışıyorsak o yüzyılın sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için adaletin tecelli etmesi gerekiyor. Çünkü bakın ben genelde Türkiye'nin en büyük sorunu adalettir dediğimde şöyle algılanıyor: İktidarın siyasi rakiplerine dönük baskısı, tutuklamalar, gözaltılar... Hayır. Sokakta iki insan herhangi bir nedenle tartıştıklarında onlardan birisi eğer iktidarın parçası ise adam kendini devlet yerine koyuyor. Ve hepimiz biliyoruz ki, eğer mahkemeye çıksalar, hakim doğru kararı vicdani kararı veremeyecek. Eli ayağı titreyecek. Yarın öbür gün sürüleceğini düşünecek. Şimdi dolayısıyla biz adalet meselesini son derece önemli bir şey olarak görüyoruz. Hesaplaşma adalet sözcüğünün bizim sözlüğümüzdeki karşılığı."

"AKP İŞLEDİĞİ SUÇLARIN FARKINDA"

"Hesaplaşmanın bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum" diyen Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan geri adım atamayız. Bunu da açık söylüyorum; AKP işlediği suçların farkında. Bizim bu cümlemizi şöyle kullanıyorlar; sanki Türkiye İşçi Partisi, AKP'ye çeşitli zamanlarda oy vermiş herkesi suçlu görüyormuş gibi. Asla böyle bir şey yok. Ben tam tersini düşünüyorum. AKP'nin tepesine çöreklenmiş küçük bir suçlular grubu var. Bunlar o diğer insanları suçlarına ortak ederek o ilişkiler ağı içinde tutarak iktidarlığını sürdürebileceklerini düşünüyorlar ve insanları korkutarak baskıyla, eğer biz gidersek siz de yargılanacaksınız, siz de hesap verceksiniz. Hiç suç işlememiş yurttaşlarımızın hiçbir kaygıya kapılmasına gerek yok. Suçlularsa korksunlar. Ve şunu da söyledik; hayalimi söylüyorum. Diyorum ki TRT'de TRT Yargı diye bir kanal oluşturalım. Bütün bu yargılama süreçlerini açık şeffaf biçimde versin, çıksın savunmasını yapsın. Ben defalarca yargılandım, çeşitli szölerim ve eylemlerim nedeniyle. Hiçbir zaman da mahkemeye çıkıp ben o sözü söylemedim, ben o eylemi yapmadım demedim. Bütün dava dosyaları ortada ve aklandım. Beraat ettim hepsinden bugüne kadar. Bu arakadaşlara da bu şansı vereceğiz. Vatandaş bunların suçlu olduğunu düşünüyor. uluslararası hukuk standartlarında, şeffaf bağımsız mahkemelerde yargılanacaklar. Halkımızda TRT'de yargıda bunları izleyecek. Halkımızda karar verecek, mahkemelerde karar verecek. "

Baş, Millet İttifakı'nın vaadi olan yargı reformu değişikliğinde destek olacaklarına dair soruya verdiği cevap şu şekilde:

"Destekleyeceğiz tabii ki. O konuda net bir şey söyleyim. Halk lehine ne yaparlarsa destekleyeceğiz. halkın aleyhine olduğunu düşündüğümüz her adımda da bugünkü iktidara karşı sergilediğimiz muhalefetin daha kararlısını da yeni iktidara karşı sergileyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."