Kılıçdaroğlu'na saldırı girişimi: Tüm programı iptal edildi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Samsat ilçesi yakınındaki Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi’ni ziyaret etti.

Medyascope'nin aktardığı habere göre, türbe ziyareti sonrası bir kişi Kılıçdaroğlu’nun yanına gelmeye çalışarak, "Seni istemiyoruz. Sen buraya gelme, sen buranın adamı değilsin oğlum" ifadeleriyle hedef aldı ve fiziksel saldırı girişiminde bulundu.

Daha sonra alanda bulunan bazı kişiler, Kılıçdaroğlu’nun korumalarına saldırırken, Kılıçdaroğlu alandan uzaklaştı.

GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ

Saldırının ardından Kılıçdaroğlu ile Sırrı Süreyya Önder arasında yapılması planlanan görüşme iptal edildi.

SALDIRI GİRİŞİMİ KAHTA'DA SÜRDÜ

Kılıçdaroğlu'na Adıyaman'da başlayan saldırı girişimi Kahta'da da devam etti.

CHP liderinin saat 16.00’da Yüzüncü Yıl Parkı’nda halkla buluşması planlanmıştı.

Programdan saatler önce binlerce kişi alanda buluştu. Buluşmaya katılanlar arasında özellikle HDP’li gençler dikkat çekti.

Saatler ilerlemesine rağmen Kılıçdaroğlu gelmeyince gençler şehrin girişine doğru yürüyüşe geçti. Yolda AKP ilçe teşkilatı önünde karşı karşıya gelen HDP’li ve AKP’li gruplar arasında kısa süreli gerginlik çıktı.

AKP’liler, HDP’lilerin “Patates soğan güle güle Erdoğan” sloganına “Allahuekber” diyerek karşılık verdi.

Daha sonra HDP’li gençler Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için yeniden Yüzüncü Yıl Parkı’na gitti.

Fakat Kahta’ya girmek üzere olan Kılıçdaroğlu’nun konvoyunda önde bulunan araçlara, ilçe girişindeki AKP binası önünde tekmelerle saldırı düzenlendi. Bir aracın tekmelenme anı ANKA objektiflerine yansıdı.

Gazeteci Altan Sancar, Kılıçdaroğlu’nun Kahta programı provokasyon nedeniyle iptal edildiğini söyledi. Sancar, konvoy dışındaki bazı CHP’lilerin ve basının araçlarına saldıranlar olduğunu kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem