AKP Çukurova ilçe binasına ateş açan kişi tutuklandı!

Adana merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda AKP ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi.

Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu, deprem nedeniyle orta hasar alan ve tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

TUTUKLANDI

İsminin E.K. (24) olduğu öğrenilen saldırgan, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K. bugün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Gerçek Gündem