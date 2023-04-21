AKP Çukurova ilçe binasına ateş açan kişi tutuklandı!

Adana’da AKP Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı gerçekleştiren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

><

Adana merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda AKP ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi.

Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu, deprem nedeniyle orta hasar alan ve tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

TUTUKLANDI

İsminin E.K. (24) olduğu öğrenilen saldırgan, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K. bugün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
AKP Adana
Ayak altına limon sürmenin etkisi! Hiç bir uzman daha önce anlatmamıştı Ayak altına limon sürmenin etkisi! Hiç bir uzman daha önce anlatmamıştı
Adana'da kuvvetli yağış ve dolu sele neden oldu! Adana'da kuvvetli yağış ve dolu sele neden oldu!
Bayram sonrası işinize yarayacak.. Evi temizlemenin 8 kolay yolu Bayram sonrası işinize yarayacak.. Evi temizlemenin 8 kolay yolu
Bayram sabahı annesini öldürdü Bayram sabahı annesini öldürdü
ÇOK OKUNANLAR
Kritik iki ilde yapılan anket açıklandı: Oy oranlarında çarpıcı değişim Kritik iki ilde yapılan anket açıklandı: Oy oranlarında çarpıcı değişim
Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketi: Fark gün geçtikçe açılıyor! Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketi: Fark gün geçtikçe açılıyor!
Nisan ayının ilk 20 gününde açıklanan 11 anketin ortalaması: İşte adayların oy oranları Nisan ayının ilk 20 gününde açıklanan 11 anketin ortalaması: İşte adayların oy oranları
Kulis: "AKP'de seçimin ikinci tura kalması durumunda farklı planlar konuşuluyor" "AKP'de seçimin ikinci tura kalması durumunda farklı planlar konuşuluyor"
Futbol dünyasını sarsan 'Fatih Terim fonu' vurgunu: Arda Turan, Selçuk İnan, Muslera... Futbol dünyasını sarsan 'Fatih Terim fonu' vurgunu: Arda Turan, Selçuk İnan, Muslera...