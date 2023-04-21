250 kilo ağırlığında, tarla sürerken buldu!

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir çiftçi tarla sürerken traktörün pulluğuna takılan 1.5 metrelik tarihi küp buldu.

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250 kilo ağırlığında, tarla sürerken buldu!

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı İncilli Mahallesi'nde tarlasını süren bir vatandaşın traktöründe bağlı olan pulluğa bir cisim takıldı.

Takılan cismin etrafını kazan vatandaş, küp olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, küpün etrafına şerit çekerek güvenli bölge oluşturdu.

KORUMA ALTINA ALINDI

İl Kültür Müdürlüğü'nden gelen ekiplerin nezaretinde iş makinesi ile çıkarılan 1.5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki içi boş tarihi küp, ekipler tarafından koruma altına alındı.

250 kilo ağırlığında, tarla sürerken buldu! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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