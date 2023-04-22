Ekonomist Atilla Yeşilada riske karşı uyardı: Yakında Kapalıçarşı'ya müdahale gelebilir

Ekonomist Atilla Yeşilada, "Yakında Kapalıçarşı'ya da müdahale beklenebilir, döviz büfelerine komisyon kuralı gibi kısıtlamalar gelebilir" dedi.

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Ekonomist Atilla Yeşilada riske karşı uyardı: Yakında Kapalıçarşı'ya müdahale gelebilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve ekonomi yönetiminin döviz alımını azaltmaya yönelik adımları, işlemlerin bankalardan Kapalıçarşı'ya kaymasına yol açtı.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'e konuşan ekonomist Atilla Yeşilada, ikili kur düzeninin risklerine dikkati çekti. 

Yeşilada, Merkez Bankası'nın bankaların Interbank'tan alabilecekleri dövize tavan koymasının ‘bireylerin ve şirketlerin döviz almasına yasak' anlamına geldiğine dikkat çekerek, böylelikle şirketler dışında bireylere de artık sermaye kontrollerinin gündeme geldiğini söyledi.

Yeşilada, TCMB'nin yazılı olmayan sözlü kararlarla kapalı kambiyo rejimine dönüldüğünü ifade ederek, "Seçmen rahatsız olur diye mertçe değil, arka kapıdan yapılıyor" dedi.

Yeşilada, "Yakında Kapalıçarşı'ya da müdahale beklenebilir, döviz büfelerine komisyon kuralı gibi kısıtlamalar gelebilir. 70'lerdeki eş dost vasıtasıyla dolar arama günlerine geri dönebiliriz. O kadar mafya bir yöntemki kural koymuyor, sözlü" diye konuştu.

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