Seçim öncesi provokasyonlar artıyor | CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın: “Adıyaman saldırısı önceden planlanmış, kendiliğinden olamaz”

GERÇEK GÜNDEM - Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünkü Adıyaman programında üç ayrı noktada yapılan, sözlü ve fiziki taciz ile saldırıların seçim sürecinde devam edip etmeyeceği bir anda siyaset gündeminin en önemli maddelerinden biri oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, iktidarın seçim sürecinin başlamasıyla toplumsal kutuplaşma siyasetine geri döndüğünü söyledi.

“KAHTA’YA GİREBİLİRDİ KILIÇDAROĞLU, GÜCÜMÜZ VARDI; AMA KILIÇDAROĞLU SAĞDUYULU DAVRANDI, GERMEK İSTEMEDİ”

İzmir’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin birinci bölge birinci sıra adayı olan Taşkın, ana muhalefet partisinin iki yıldır sokak sokak gezdiğini ve hiçbir sorun yaşamadığını belirterek dün Adıyaman’da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı girişimlerinin kendiliğinden gelişmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Gerçek Gündem’in sorularını yanıtlayan Yüksel Taşkın, “Dün bir tane değil, üç tane saldırı oldu. Bu açık bir provokasyondu. Ama biz bu provokasyona gelmedik ve Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde sağduyulu ve serinkanlı davrandık. İstesek Adıyaman programına devam edebilirdi ve Kahta’ya girebilirdi Sayın Kılıçdaroğlu. Böyle bir gücümüz vardı ama ortamı daha da germek istemedik. Tatsızlık olmasını istemedik. CHP olarak sağduyulu davrandık. Ancak şurası neredeyse tartışmaya açık değil: Bu provokasyon önceden planlanmış bir şey, kendiliğinden olamaz” dedi.

“TOPLUMSAL DÜZEYDE HİÇBİR GERİLİM, HİÇBİR KUTUPLAŞMA YOK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, bu saldırıların kendilerini yıldırmasının mümkün olmadığını söyleyerek kendisi gibi tüm CHP adaylarının ve teşkilatların bayramda da seçim çalışmasına devam ettiğini belirtti.

Taşkın, “İktidarın tüm çabasına rağmen toplumsal düzeyde hiçbir gerilim, hiçbir kutuplaşma yok. Herkes kararını vermiş. Seçimlerde kime oy kullanacağı belli, belirlemiş. Biz kendi programlarımıza devam ediyoruz. Burada hiçbir aksama yok. Şunun altını bir kez daha çizmek isterim. Bizim sakin duruşumuz nedeniyle bu provokasyonu tezgahlayanların hiçbir kazanımı olmayacak. Ama eğer bu saldırı ve provokasyonlar devam ederse biz de önlemlerimizi elbette alırız” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem