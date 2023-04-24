MHP Milletvekili adayının ‘ÖSYM sınavlarında kopya' iddiasıyla yargılandığı ortaya çıktı

Yenişafak’ta yer alan habere göre, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'örgüte yardım etmek, rüşvet almak ve vermek, rüşvet alma ve vermeye yardım etmek' gibi gerekçelerle yargılanan 30 sanıktan 4'ü toplam 2 yıl 2 ay 7'şer gün hapis cezasına çarptırıldı. Sandıklardan 11'inin ise beraatına karar verildi.



Davada adı geçen Mehmet Hakan Çolpan’ın 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 10 ay hapis, 'görevi kötüye kullanmak' suçundan ise 6 ay 7 gün hapis cezası almasına hükmedildi. Cezası ertelenen Mehmet Hakan Çolpan’ın MHP Afyonkarahisar Milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı. Çolpan, dördüncü sıradan aday gösterildi.



Yine haberde yer alan dava bilgilerine göre kopya çetesinin lideri olduğu söylenen Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Oruç Ali Uğur'a 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis, 'görevi kötüye kullanmak' suçundan ise 6 ay 7 gün hapis cezası verildi.



Haberde adı çete lideri olarak geçen Oruç Ali Uğur’un ise sosyal medya paylaşımlarında MHP’ye yakın olduğu görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem