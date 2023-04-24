Kılıçdaroğlu’nun Alevi videosu Türkiye'de en fazla izlenen video oldu

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı 'Alevi' başlık video Türkiye'de en fazla izlenen video oldu.

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Kılıçdaroğlu’nun Alevi videosu Türkiye'de en fazla izlenen video oldu

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'Alevi' başlık bir video yayınlamış; videoda büyük yankı uyandırmıştı. 

Yayınlanan videonun dünyada en çok izlenen videosu olduğu da iddia edilmişti. 

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TÜRKİYE'DE EN FAZLA İZLENEN VİDEO

Teyit.org, söz konusu iddiayı araştırarak; ulaştığı sonuçları paylaştı. 

Sonuçlara göre Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosu dünyada en çok izlenen video değil ancak video 29.8 milyon izlenme ile Türkiye'de en çok izlenen oldu. 

NE DEMİŞTİ? 

Kılıçdaroğlu videoda "Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıklarımızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Alevi
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