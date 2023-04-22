Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' açıklamasını hedef aldı: Durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' açıklamasını hedef alarak "Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye mezhebini sormaz" dedi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' açıklamasını hedef aldı: Durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Maraş'ta "depremzedelerle bayramlaşma" etkinliğine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" açıklamasını hedef alan Erdoğan "Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye kökenini, mezhebini sormaz" dedi ve ekledi: "Seccade, secde nedir bilmeyenlerin, ağzından çıkandan bihaber olanların seçim öncesi başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 

DEPREM TURİSTLERİ: Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın. Cumhur İttifakı, zillet ittifakına benzemez. Cumhur İttifakı, ne derse onu yapar.

FAŞİZMİN EN İLKEL ŞEKLİ: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak bu ülkeye faşizmin en ilkel şeklini dayatanların devri kapanalı çok oldu.

ESKİ TÜRKİYE'NİN HASTALIKLARI: Birileri eski Türkiye'nin hastalıkları gibi bu konuları kaşımanın, kanatmanın peşinde. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar buna da izin vermeyeceğiz.

HELAL KAYNAK: Karadeniz gazıyla ülkemize, değeri 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında hesap edilen yerli, milli, anamızın ak sütü gibi helal kaynağı kazandırdık. 

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