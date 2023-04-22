Kılıçdaroğlu, yeniden tahtanın başına geçti: Gıdada çok çok büyük devrim geliyor!

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in tahtası" ismini verdiği video serisinden bir tane daha yayınladı.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Milletimiz olanlara asla üzülmesin, kızmasın, ben işimin başındayım. Sükûnetimizi koruyup, bu ülkeyi kalkındırmaya odaklanalım lütfen. Bugün Tarım ve Hayvancılık devrimimizi anlatıyorum. Gıdada çok çok büyük devrim geliyor!" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Kötü yönetim bizi buğdayda nohut da bile dışa bağımlı hale getirdi. Egemenliğimizi kısıtlayan bu düzen artık değişiyor. Türkiye tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yetecek. Çok kısa bir sürede ihracat devi olacak. Gıda bağımsızlığını sağlamadan büyümek ve gelişmek mümkün değil. Bakın burada açıkça söylüyorum. Türkiye tarım ve hayvancılıkta dünyanın en hızlı yükselen ülkesi olacak. Tarımda planlı üretime geçeceğiz. Tarım arazilerimizi koruyarak tüm ürünlerinin ekilmesini sağlayacağız. Kamuya ait tarım işletmelerine yani Atatürk'ün mirası olan TİGEM varlıklarına sahip çıkacağız. Bu alanları tohum ve hayvancılık üretiminde ve ıslahında kullanıp üretilen tohumları ve damızlık hayvanları çiftçilere ücretsiz vereceğiz. Her bir köyümüzde ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni ve veterinerlerden oluşan ekip kurulacak.

Sisteme katılmak istenen ailelere 10 büyük baş 10 küçük baş hayvan hibe edilecek. 5 yılda 3 milyon 750 bin büyükbaş 7,5 milyon da küçükbaş üreterek çiftçiye ücretsiz dağıtacağız. Hayvan varlığımızı her yıl yüzde 20 arttırarak hayvancılıkta büyük atılım gerçekleştireceğiz. Afyon, Konya ve Erzurum'da Tarım ve Hayvancılık Özel Bölgeleri kuracağız. Ayrıca Ordu ve Hatay'da Hayvancılık ve Tarım Ürünleri İhtisas Limanı kuracağız. Türkiye, bölgesinin gıda ve hayvancılıkta en büyük ihracatcısı olacak.

Gıdanın ucuzlamasını sağlayacağız. Et ürünlerini sübvanse edeceğiz. Süt ve et üreticisi de zarar etmeyecek. Çiftçilerimizi zarar ettirmeden hem gıda fiyatlarımızı düşüreceğiz hem de gıda güvenliğimizi hızla sağlayacağız.

Gübre ve yem konusunda hızla ithalat bağımlılığını önüne geçip üretici girdilerini azaltacağız. Bizim sistemimizde çiftçi malını mahsulünü verdiği an parasını alacak. Neden gıda konusu bu kadar önemli. Hatırlarsınız; çocuklarımızın beslenme hakkını savunmak için Hacer Foggo ile Et ve Süt Kurumu'na gitmiştik. Çünkü aç çocuklarla endüstriyel devrimi gerçekleştiremezsiniz. Etimiz sütümüz ucuz ve bol olacak. Merak etmeyin geliyoruz."