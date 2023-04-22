Başak Demirtaş: Dersim tarihi bir mesaj verecek

Emek ve Özgürlük İttifakı, Dersim’de Gazik (Cumhuriyet) Mahallesi’nde Aysel Doğan Kadın seçim bürosunun açılışını Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Ayten Kordu ile Başak Demirtaş’ın katılımıyla yapıldı.

Miting havasında gerçekleşen açılışta konuşan Demirtaş, Kordu’nun rekor oyla Meclis'e gönderilmesi gerektiğini vurgulayarak “Dersim halkının iki oyundan birinin kimin için olduğunu biliyorum. Ama diğer oyunu da Ayten arkadaşımıza vereceğinize inanıyorum. Ben inanıyorum ki Ayten arkadaşımızı rekor bir oyla Meclis'e göndereceğiz. Bu çok anlamlı, çok tarihi bir mesaj olacaktır. Dersim halkının adalet ve eşitlik anlayışına da bu yakışır” diye konuştu.

KORDU: BURADAYDIK, BURADAYIZ, BURADA OLACAĞIZ

"Bugün bu topraklarda olmanın benim için çok büyük bir anlamı var. Yıllardır Dersim'in kayıp kızlarından Dersim'in direniş kadınlarına geçişinde emeğini, alın terini ortaya koyan ve bedel ödeyen tüm yoldaşlara, tüm canlara buradan bin selam olsun" diyen Başak Demirtaş'ın ardından söz alan Ayten Kordu ise "Dersim'in direniş dolu tarihi artık 'jin jiyan azadi' ile birleşmiştir. İlmek ilmek örülen Jin Jiyan azadi ile buradayız. Kadın arkadaşlarımızla, halkımızla, bileşenlerimizle buradayız. Zaten buradaydık, buradayız, yarın da burada olacağız. Mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter'dan Başak Demirtaş'ın açılışla ilgili mesajını alıntılayarak "Ardahan, gönlümüz sana yakın. Unutuldun sanma" paylaşımı yaptı.