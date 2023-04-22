CHP'den provokasyon açıklaması

Partiler arası bayramlaşmalar parti heyetlerinin genel merkezlere yaptıkları ziyaretlerle devam etti.

CHP heyeti; AKP, DSP, Vatan Partisi, HDP ve Yeşil Sol Parti, İYİ Parti'nin ardından, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, Genç Parti, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Gelecek Partisi heyetlerini kabul etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık başkanlığındaki heyette Samsun Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Neslihan Hancıoğlu, Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun yer aldı.

Parti temsilcileri ziyaretlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Adıyaman'daki provokasyonlardan dolayı üzüntülerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık yaşanan olaylarla ilgili, "Seçime yaklaşırken böyle şeyler olmaması gerekir ama oluyor. Bazı kişiler yönlendirilebiliyor. Onların da geleceklerinin teminatı olacağız hep birlikte. Sayın Genel Başkan'ımız da bunu bir sevgi diliyle ifade ederek ‘Hakkım varsa helal ediyorum, acılarla söylenmiş bir şey’ dedi. Acılardan da olabilir provokasyon da olabilir. Tabi ki doğru değil. Unutmasınlar ki bu provokasyonu yaptırılan kişileri de biz kucaklıyoruz, onların da sorunlara talibiz" değerlendirmesini yaptı.