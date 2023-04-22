İmamoğlu'ndan 23 Nisan paylaşımı: Güzel günler göreceğiz çocuklar, pek yakında

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir video paylaştı.

İmamoğlu'ndan 23 Nisan paylaşımı: Güzel günler göreceğiz çocuklar, pek yakında

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs seçimine sayılı günler kala il il Millet İttifakı'nın mitinglerine katılmaya devam ediyor. 

Twitter'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Güneşli güzel günler göreceğiz çocuklar. PEK YAKINDA" notunu düştü. 

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