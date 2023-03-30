Kulis: CHP'de 'Muharrem İnce' defteri daha kapanmadı, seçim süreci sürprizlere gebe

Gazeteci Murat Yetkin, cumhurbaşkanı adayları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin gerçekleştirdiği görüşme sonrası kulislerden edindiği bilgileri aktardı.

Özellikle İnce'nin ortak basın açıklaması sonrası Kılıçdaroğlu'nu "Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık, güle güle" diye uğurlamasına dikkati çeken Yetkinreport.com yazarı, "Yapılan ilk yorumlara göre İnce adaylıktan çekilmediğine göre CHP de artık İnce defterini kapatabilirdi" dedi; ardından şunları kaydetti:

"(...) Oysa görüşmeden bilgiler sızdıkça, İnce'nin üst perdeden çıkışlarına Show TV'de Ece Üner karşısında devam etmesine rağmen CHP'nin İnce defterini henüz kapatmadığı anlaşılıyordu. Zaten içeride -1 saat- İnce'nin adaylıktan çekilmesi, ya da Millet İttifakına katılması konuşulmamıştı bile; inanıp inanmamakta serbestsiniz elbette.

Depremden konuşmuşlardı, İnce'nin Kılıçdaroğlu'ndan daha eski CHP üyesi olduğundan söz etmişlerdi, bir nezaket ziyaretiydi işte. Ne Kılıçdaroğlu’ndan İnce'nin talepleriyle karşılanacağı belli bir teklif gelmişti ne de İnce konuyu açıp eli boş desteğe mahkûm kalmak istemişti. Bu defter kapanmıştı; hatta kapanması iyi de olmuştu.

CHP kaynaklarına göreyse henüz hiçbir defter kapanmamıştı.

'DURUN BAKALIM, CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KESİNLEŞMEDİ'

Gelişmelere aşina bir CHP yöneticisi 'Daha durun bakalım' dedi; 'Cumhurbaşkanı adayları kesinleşmedi. Daha milletvekili listelerinin kesinleşmesine de çok var.' İnce ile konuşan arabulucular mı vardı? Ağza çekilen fermuar jesti… Çok var dediğiyse, 9 Nisan’da sona eren 10 günlük bir süreydi. 'Unutmayın' dedi kaynağım; 'Siyasette 24 saat bile çok uzun bir süredir. CHP yöneticisi Süleyman Demirel’in meşhur sözünü hatırlatıyordu. (...)

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İNCE, ÇEKİLMEMEKTE ISRARLIYDI: 'KÖROĞLU GİBİYİZ'

Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere giderken, İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı 'muhalefetin oylarını böleceği' gerekçesiyle eleştiriliyor.

Anketler, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu önde gösterirken, İnce'ye şans tanımıyor. Yüzde 30'luk bir oy potansiyeli bulunduğunu öne süren İnce ise hedefini ikinci tura kalmak olarak belirledi. Resmen aday olabilmek için 100 bin imza toplaması gereken siyasetçi, bunu ancak dördüncü günde başarabilmişti.

Söz konusu tartışmalar sürerken iki lider, dün Memleket Partisi Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. İnce, "Bu Erdoğan gitmelidir" dese de adaylıktan çekilmeyeceğini vurguladı: "Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Herkes ateş ediyor bize, biz de döne döne vuruşmaya devam edeceğiz."