İddia: Erdoğan bazı AYM üyelerini telefonla arayarak hesap sordu, 'nasıl yaparsınız?'

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldırması sonrası siyaset sahnesinde yaşananların detayları ortaya çıktı. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükmün ardından bazı AYM üyelerini telefonla arayarak "Size çok güveniyordum. Hesaplardaki blokenin kaldırılması yönünde nasıl oy kullanırsınız?" diye sordu.

Bu üyelerden biri, görüşmenin detaylarını "Kendisine sadece verdiğim kararı hukuki yönüyle değerlendirdim. Hiçbir yasal düzenleme bulunmuyor tedbire ilişkin. Ne Anayasa’da ne de yasada. Kendisine bunu söyledim. Bunun dışında konuşma özel yani netice itibari ile" diye anlattı.

'TERÖR ÖRGÜTÜNE FİİLİ BİR AKTARIM SÖZ KONUSU DEĞİL'

"Cumhurbaşkanı bu kararın hukuki olmadığı yönünde konuştu" diyen AYM üyesi, şöyle devam etti:

"Bizim verdiğimiz tedbirin kaldırılması yönündeki kararda biz hukuka bağlıyız. Peki o zaman diyeceksiniz niye daha önce tedbir verdiniz, sonra neden fikir değiştirdiniz? İlk tedbirde Yargıtay Başsavcılığı o kadar ciddi iddialarla geldi ki bize, tabii o iddialar karşısında tedbir vermemek gibi bir alternatifimiz yoktu. Yine de vermeyen arkadaşların argümanları güçlüydü.





Ama benim açımdan hazine yardımının doğrudan terör örgütüne aktarıldığına dair bir iddia karşısında şahsen tedbirden başka bir yol bulamadım. Fakat sonra gelen belgelerde gördük ki 2017-2018 ve daha sonraki yıllarda olmak üzere terör örgütüne fiili bir aktarım söz konusu değil. Firmalara ödemeler, şunlar bunlar var. Doğrudan terör örgütüne para aktarıldığı yönünde ben de bir kanaat oluşmadığı için fikrimi değiştirdim."

'YASAL DÜZENLEME YAPMIYORLAR, SONRA SİYASİ HANDİKAPLARINI DİLE GETİRİYORLAR'

"Anayasa ya da yasa koyucu herhangi bir siyasi partiye dava açıldığında ya da bu dava için nihai bir karar verilene kadar hazine yardımı yapılmamasına yönelik tedbir konulması yönünde hüküm koyabilirdi. Buna yönelik bir yasal düzenleme yapmıyorlar, sonra siyasi handikaplarını dile getiriyorlar.”

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021'de HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021'de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti.

AYM, Şahin'in talebiyle HDP’nin Hazine yardım hesabına geçici olarak bloke koymuştu. Karar yediye karşılık sekiz oy çokluğuyla alınmıştı. HDP karara itiraz etmişti.

Mahkeme, 9 Mart'ta HDP’nin itirazını görüşerek oy çokluğuyla blokeyi kaldırma kararı almıştı.