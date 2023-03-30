Ankette durum 'bıçak sırtı': Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında son durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor?
Spectrum House tarafından 10-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılan araştırmanın sonuçları ortaya çıktı. T24 yazarı Candan Yıldız, söz konusu sonuçları bu anketin yapıldığı tarihten sonra yaşanan gelişmelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
T24 yazarı Candan Yıldız, Spectrum House tarafından 10-15 Mart 2023 tarihleri arasında, 10 ilde 1446 kişiyle yüz yüze yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.
Bu araştırmanın yürütüldüğü sırada Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın Saadet Partisi'nden ayrılarak kurduğu Yeniden Refah'ın henüz Cumhur İttifakı'na katılmadığını, HDP'nin de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağını açıklamadığını dile getiren Yıldız, şunu da ekledi:
"Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 100 binden fazla oyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmemişti. O nedenle sonuçları bu gelişmelerin ışığında yorumlamak da gerekiyor.”
Gazetecinin aktardığına göre "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna yanıt verenlere 'kararsızlar' ve 'oy kullanmayacağım' diyenler dağıtıldıktan sonra durum şöyle şekilleniyor: