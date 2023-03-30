Ankette durum 'bıçak sırtı': Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında son durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor?

"Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 100 binden fazla oyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmemişti. O nedenle sonuçları bu gelişmelerin ışığında yorumlamak da gerekiyor.”