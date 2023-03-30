İstifanın perde arkası: "Akşener 'artık gelmesine gerek yok' dedi, Ağıralioğlu’nun defterini kapattı"

Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sert söylemlerde bulunan İYİ Partili İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinden istifa etmesinin perde arkasında neler yaşandığı ortaya çıkmaya başlıyor.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, Ağıralioğlu’nun partiyi sıkıntıya sokacak açıklamalarının ardından Akşener, Ağıralioğlu'nu evine çağırdı ve bir görüşme yapıldı. Sohbet konusu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına geldi. Ağıralioğlu, partilerine tuzak kurulduğunu öne sür­dü. Akşener ise, “Partimizin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur” dedi. Bu kez Ağıralioğlu, kendisine Genel Başkan Yardımcılığı görevi verilmesini istedi. Akşener ise “Seçime gidiyoruz, şimdi bunun sırası değil” dedi. Ağıralioğlu istediğini alamadı.

Genel Başkan Yardımcılığı talebi yerine getirilmeyen Ağıralioğlu, Akşener'e, rahatsız olduğu konularla ilgili açıklama yapacağını söylemedi. Habertürk yayınında Sevilay Yılman, Yavuz Ağıralioğlu'nun çarşamba günü saat 13.00'da genel başkanla görüşeceğini söyledi. Programın yapımcısı Mehmet Akif Ersoy, Ağıralioğlu'na mesaj yazıp ne görüşeceğini sordu. Kendisine “Helalleşme” denilince bunu duyurdu. Vereceği istifa dilekçesi de ekrandan gösterildi.

Akşener, durumdan haber­dar olunca, “Artık gelmesine gerek yok” dedi ve Yavuz Ağıralioğlu'nun defterini kapattı. Ağıralioğlu'nun AKP'den milletvekili olacağı yorumları kuvvetlendi.