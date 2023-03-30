HÜDA PAR sözcüsü, Erdoğan'ın sözlerini tekrarladı: Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına almış bir partiyiz

Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA PAR'ın sözcüsü Serkan Ramanlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde söylediği sözleri tekrarlayarak, "Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına almış bir partiyiz" dedi.

HÜDA PAR sözcüsü, Erdoğan'ın sözlerini tekrarladı: Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına almış bir partiyiz

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR'ın sözcüsü Serkan Ramanlı, BBN Türk yayınında Nisa Nur Çaydan'ın sorularını yanıtladı.

Ramanlı, Çaydan'ın, "HDP ile benzerlikleriniz nedir?" sorusuna "Biz Kürt milliyetçisi bir parti değiliz. Biz her türlü milliyetçiliği ayakları altına almış bir partiyiz. Biz müslümanız. Bize göre bütün müslümanlar kardeştir" yanıtını verdi.

Ramanlı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bize göre bir milliyetin diğer bir milliyet üzerindeki hakimiyeti doğal değildir. Bu Avrupa'dan bize gelmiş zehirli bir ideolojidir." 

Recep Tayyip Erdoğan başbakanlık döneminde, "Biz her türlü milliyetçiliği ayakları altına almış bir partiyiz" demişti.

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