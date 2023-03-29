Hizbullah, AKP'nin listesinde: Adaylar isim isim ortaya çıktı

Hizbullah terör örgütüne yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR’ın, Cumhur İttifakı’na katılacağını açıklamasının ardından ortaya yeni bir iddia atıldı. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre kulislerde Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Genel Başkan Vekili İshak Sağlam’ın 14 Mayıs seçimlerinde “AKP listelerinden milletvekili adayı gösterilecekleri” konuşuluyor.

Adı geçen parti yöneticilerinin terör örgütü Hizbullah ile “bağlantıları” ise oldukça dikkat çekici.

DOMUZ BAĞINI İNKÂR ETTİLER

Hizbullah operasyonları günlerce televizyon kanalları tarafından yayımlandı, gazete manşetlerinde yer aldı. Cesetleri toprak altından çıkarılan kişilere işkence yapıldığı ortaya çıktı. Hizbullah’ın kullandığı domuz bağı yöntemini Türkiye bu operasyonlarla öğrendi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz, Hizbullah çatı davasında “Dosyalarda gördüğüm domuz bağı ile öldürülmüş tek bir şahıs yoktur. Otopsi tutanakları da maktullerin fotoğrafları da domuz bağı iddiasını yalanlamaktadır. Beykoz’da ele geçen sorgu kasetleri yayımlanmış olsaydı halktan Hizbullah’a sempati oluşabilirdi. O kasetlerde JİTEM, Ergenekon vb. yapıların izleri var” yorumunu yapmıştı.

90’LARIN KARANLIK ÖRGÜTÜ

Hizbullah Kürt-İslam sentezini hedefleyerek 90’lı yılların başında kuruldu. Örgüt Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kısa sürede ciddi bir etkinlik alanı kazandı. Örgütün kurucusu Hüseyin Velioğlu bölgedeki birçok siyasi cinayette ismi öne çıkan isimler arasında yer aldı. 90’lı yılların karanlık ortamında derin devlet bağlantılarıyla da bilinen örgütün siyasi cinayetlerinde kullandıkları yöntemler de öne çıktı.

İslamcı feminist yazar Konca Kuriş’ten Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan’a kadar birçok kişi Hizbullah’ın hedefi arasında yer aldı ve canice katledildi. Domuz bağı ve mezar evleri bu yöntemlerin en bilinenleri arasındaydı. 90’lı yıllardan 2000’lı yılların başına kadar ciddi bir güç kazanan örgüte yönelik 17 Ocak 2000 tarihinde Beykoz’da yapılan bir operasyonda örgütün lideri Hüseyin Velioğlu söz konusu operasyonun yapıldığı evde öldürüldü.

Örgüt bu olayın ardından büyük oranda güç kaybedip farklı fraksiyonlara bölündü. Daha sonraki süreçte ise yasal parti kurma kararı alan Hizbullah, HÜDA PAR adıyla yasal parti kurdu.

MUSTAZAF-DER’DE BAŞKAN

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, Kürtçe mevlit okutulan “Kutlu Doğum Haftası” etkinlikleri yapmasıyla bilinen MustazafDer’in genel başkanlığını yaptı. Dernek 2010’da, Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce Hizbullah terör örgütü mensuplarını ve sempatizanlarını bir araya getirerek örgütsel birleşmeyi sağlamak”, “Örgüte eleman temini”, “Cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının ve yakınlarının çeşitli ihtiyaçlarını gidermek” ve “Hizbullah’ın yayın organı İnzar dergisinin dağıtımını yapmak” gerekçeleriyle feshedildi. 6 yıl derneğin genel başkanlığını yapan Sağlam, 2010’da tutuklandı, “Hizbullah üyesi olma suçundan” 6 yıl 3 ay hapis yattı.

Sağlam’ın tutuklanmasının ardından ise derneğin genel başkanlığına Yılmaz getirildi. Yılmaz, derneğin Hizbullah bağlantısı için, “Belli bir tarihte Hizbullah diye illegal bir yapı vardı. Şu anda tabanda bu akıma karşı sempati besleyenler olabilir. Fakat şu an bizim nezdimizde yasal düzeyde faaliyet düzenleyen Mustazaflar vardır” açıklamasını yaptı. Yılmaz, Yargıtay’ın derneğin kapatılmasını onadığı 2012’ye dek genel başkanlık görevine devam etti.

HİZBULLAHÇILARIN AVUKATI

Ayrıca Yapıcıoğlu, Sağlam ve Yılmaz’ın Hizbullah çatı davasında, Hizbullah terör örgütüne silahlı üye olmaktan yargılanan isimlerin avukatlığını yaptığı da belirlendi. Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmediğini söyleyen Yapıcıoğlu ise örgüt üyelerinin savunma avukatlığı için “Onları savunmam tesadüf değildi. PKK dahil terör örgütü olarak anılan birçok dosyayı takip ettim” demişti